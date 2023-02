„Beim Tabellenführer passt alles“ - Lurnfeld auf gutem Weg

Details Mittwoch, 08. Februar 2023 21:01

Nach 15 gespielten Matches in der 1. Klasse A sieht es für den FC Lurnfeld sehr gut aus. Die Truppe aus der Spittaler Gegend belegt nämlich, punktegleich mit dem FC Sillian, den ersten Rang ihrer Liga. Ganze elf Siege konnten eingefahren werden. Der FC Lurnfeld konnte sich dadurch eine gute Basis schaffen, das Titelrennen bleibt jedoch im Frühjahr sehr spannend, liegen doch sechs Teams innerhalb von vier Punkten.

Tabellenführung durch Disziplin und Koninuität

Für die Mannschaft vom Oberkärntner Lurnfeld läuft derzeit alles nach Plan. Für das Saisonziel, einen Platz zwischen eins und drei zu erreichen, ist man nach der Herbstsaison auf einem guten Weg. Mit einem kleinen, aber feinen Kader will die Mannschaft im Frühjahr, trotz der starken Konkurrenz, wieder Gas geben. „Es ist brutal eng in unserer Klasse, aber wir hoffen, durch Disziplin und Kontinuität, so wie wir das im Herbst auch schon gezeigt haben, dort zu bleiben, wo wir derzeit sind.“, zeigt sich Lurnfeld-Coach Arnold Freissegger optimistisch.

Drei Verstärkungen sollen Langzeitausfälle kompensieren

Um auch über den Winter nicht die nötige Fitness zu verlieren, wird beim Verein fleißig trainiert. Ein kleiner Soccer Court auf der Anlage des FC Lurnfelds ermöglicht es dem Trainer, ein vielseitiges Training zu gestalten. Testspiele wurden ebenfalls schon absolviert, einmal gegen Greifenburg und gegen Feistritz im Rosental. Auch auf dem Transfermarkt war der Verein aus Oberkärnten tätig. Verstärken werden den FC Lurnfeld Patrick Kaiser von Baldramsdorf, Stefan Pacher vom FC Mölltal und Robin Scharniedling vom SV Rothenthurn. „Die Spieler wurden geholt, um die gesundheitlich bedingten Langzeitausfälle von Obweger und Pirker zu kompensieren.“, erklärt Freissegger.

Freissegger sieht Seeboden ganz vorne

Die Vorzeichen stehen also durchaus nicht schlecht für den FC Lurnfeld, ihr gesetztes Saisonziel, einen Platz zwischen eins und drei zu erreichen. „Wir werden weiterhin anpeilen, eine Topsaison spielen und jedes Spiel so annehmen, als wäre es ein K.O.-Spiel. Auf Unentschieden spielen wir nicht, wir geben alles um als Sieger vom Platz zu gehen.“, zeigt sich der Spielleiter ehrgeizig. Auf die abschließende Frage, ob er den FC Lurnfeld als Aufstiegsaspiranten sehe, antwortete Freissegger: „Für den Aufstieg gibt es sicher andere Favoriten. Ganz hoch im Kurs liegt für mich der SV Seeboden, welcher einige Transfers getätigt hat und mit mehreren slowenischen Legionären die Matches bestreiten.“

Anfang April geht es dann wieder los in der 1. Klasse A. Der FC Lurnfeld startet in diese Rückrunde mit einem Auswärtsspiel gegen den SK Kirchbach.

