Kirchbach geht runderneuert in den Abstiegskampf!

Neuer Trainer, ein neues Spielerseptett. Der SK Kirchbach lässt nichts unversucht, die Spielklasse zu halten. Damit es nicht zu bierernst zugeht, bitten die Gailtaler aber noch vor Meisterschaftsbeginn zum großen Jubiläumspreiswatten mit 1.000,- Siegesprämie! Wir haben mit Sportchef Stefan Buchacher gesprochen.



Stefan Buchacher hatte im Winter alle Hände voll zu tun Foto: SK Kirchbach/KK

Durchwachsene Herbstsaison

In der letzten Halbspielzeit lief für Kirchbach wenig zusammen. „Verletzungspech und Unvermögen“ bringt Buchacher die bescheidene Ausbeute von nur zehn Zählern auf den Punkt. Den ersten Sieg gab es erst Ende August gegen Spittal zu feiern, in der Woche darauf legten die Gailtaler einen Dreier in Oberlienz nach. Dann verlor die Truppe sechs Spiele am Stück, ein Sieg gegen Virgen in der vorletzten Runde lässt die Hoffnung aber leben. Tristach & Ainet sind in Schlagdistanz.

Neuer Trainer, sieben neue Spieler in der Vorbereitung

„Wir mussten reagieren“, so Buchacher, der mit Luka Bratic einen neuen Cheftrainer vorstellt. Der in Villach lebende Bratic war bereits einmal in Kirchbach, sollen den Karren wieder aus dem Schlamassel ziehen. Dafür stehen ihm gleich sieben neue Spieler zur Verfügung, darunter mit Marco Gressani erstmals in der Klubgeschichte ein Italiener. „Wir wollen die Klasse halten“, so die Kampfansage vom Sportchef. Kevin Jernej wurde von Radenthein heimgeholt, die weiteren Zugänge sind Filip Stanojevic (Dellach/Gail), Sandro Bidner (Grafendorf), Matej Coz (Slowenien), Lukas Köstl (Hermagor) & David Wieser (Dellach/Gail). Ein Quartett verließ den Verein. Es handelt sich dabei um Domen Potocnik (Feffernitz) Nebojsa Markovic (Rapid Lienz), Ziga Jancic (unbekannt) & Pius Urbaner (Dellach/Dr.).

Bis zum Meisterschaftsbeginn dauert es noch knappe drei Wochen, demgemäß ließen sich die Gailtaler mit Vorbereitungsspielen Zeit. Gegen Faak gab es ein Testspiel, Wernberg, Arnoldstein & Grafendorf folgen noch. Ungewöhnlich viel Bewegung also für einen 1.Klasse-Klub in der Winterpause.

Großes Preiswatten mit attraktiven Preisen am 25. März!



Bis der Ball wieder rollt, lädt der SK Kirchbach zum großen Preiswatten mit attraktiven Preisen (siehe Plakat) ein!

