Der SV Penk startet voll motiviert in die neue Saison und will sich nach oben orientieren

1. Klasse A

Details Freitag, 05. Juli 2024 08:00

Der SV Penk kann auf eine solide Saison zurückblicken und belegte am Ende den 5. Platz in der 1. Klasse A. Nach 26 Spielen erreichte die Mannschaft beachtliche 40 Punkte. Trainer Bernhard Marktl zeigt sich mit dieser Leistung durchaus zufrieden und hat für die kommende Saison ambitionierte Ziele. Er möchte mit seinem Team in der Spitzengruppe mitspielen und die Erfolge der vergangenen Spielzeit weiter ausbauen.

Viele Abgänge werden durch vielversprechende Talente kompensiert

Ab der neuen Saison muss der SV Penk auf viele Spieler verzichten. Patrick Schönegger und Markus Rauter beenden ihre Karriere, während das Trio Sascha Thaler, Jakob Ebner und Maximilian Binder zum SV Malta wechselt. Zudem ziehen Sandro Kalt und Marcel Stolz zum SV Spittal weiter. Doch es gibt auch positive Nachrichten: Zwei vielversprechende Spieler haben bereits ihre mündliche Zusage gegeben und werden das Team verstärken. Zudem wird die Mannschaft mit talentierten Jungspielern aus der eigenen Jugendabteilung aufgefüllt. Der SV Penk setzt damit auf eine Mischung aus frischen Talenten und neuen Kräften, um die kommende Saison erfolgreich zu gestalten.

Foto: SV Penk

„Wir wollen vorne dabei sein!“

Der SV Penk hat klare Ambitionen und will sich nach vorne orientieren, um am Ende der kommenden Saison den Aufstieg in die Unterliga zu schaffen. Trainer Bernhard Marktl zeigt sich entschlossen: „Wir sind gut aufgestellt und wollen vorne dabei sein, um nächstes Jahr in der Unterliga zu spielen." Der Verein setzt dabei verstärkt auf Spieler aus der Umgebung und auf Eigenbauspieler, um ein starkes, lokal verwurzeltes Team zu formen. Mit dieser Strategie möchte der SV Penk nicht nur sportlich erfolgreich sein, sondern auch die regionale Verbundenheit stärken.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.