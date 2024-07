ASKÖ Dellach/Drau zieht Kampfmannschaft nach 75 Jahren zurück

1. Klasse A

Die neue Saison in Kärntens Ligen steht vor der Tür, doch die 1. Klasse A muss in diesem Jahr mit einem Team weniger in die neue Runde gehen. Grund dafür ist eine Nachricht, die vor wenigen Tagen aus dem Drautal gekommen ist: Nach 75 Jahren muss der SV Dellach/Drau seine Kampfmannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen. Der Verein sah sich gezwungen, diese schwierige Entscheidung zu treffen, da es nicht möglich war, genügend Spieler zu finden, um die Mannschaft aufrechtzuerhalten. Diese Entscheidung wurde dem Kärntner Fußballverband offiziell mitgeteilt.

Offizielle Stellungnahme des Vereins

In einer Erklärung auf der Vereinswebsite heißt es:

"Liebe Sportfreund*innen des SV Dellach/Drau,

bis zuletzt haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, unseren treuen Fans auch weiterhin Kampfmannschaftsfußball in Dellach zu bieten – leider ist es uns nicht gelungen. Es waren am Ende leider zu wenige, die für den SVD spielen wollten und somit mussten wir heute dem Kärntner Fußballverband den Rückzug unserer KM melden.

Für die vielen Fans, Funktionäre und Gönner, die uns jahrelang so großartig unterstützt haben, tut es mir sehr leid, dass wir diesen Schritt gehen mussten.

Auch wenn es momentan sehr schmerzt, werden wir weiterhin mit voller Energie für unseren Nachwuchs da sein. In den vergangenen Jahren hat sich hier schon sehr viel Positives entwickelt. Das gilt es weiter zu fördern, denn unsere Trainer und Spieler*innen verdienen unsere volle Unterstützung!

Mit sportlichen Grüßen

Mag. Herwig Walker

Obmann SV Dellach/Drau"

Ein zusätzlicher Kommentar auf der Vereinswebsite dankt Obmann Mag. Herwig Walker für seine Bemühungen und drückt die Überzeugung aus, dass der Fußball in Dellach eine Zukunft hat, wenn alle zusammenhalten und den Verein unterstützen.

Zukunftsaussichten

Trotz der Entscheidung, die Kampfmannschaft zurückzuziehen, richtet der SV Dellach/Drau seinen Fokus nun verstärkt auf die Nachwuchsarbeit. Der Verein sieht in der Förderung der Jugend eine vielversprechende Perspektive und betont, dass in den letzten Jahren bereits erhebliche Fortschritte erzielt wurden.

Der Verein hofft, durch eine starke Nachwuchsarbeit in den nächsten Jahr wieder eine feste Größe im Drautal zu werden und ist zuversichtlich, dass der Fußball in Dellach weiterhin eine Zukunft hat.

