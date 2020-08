Kirchbach hält Penk 1:0 nieder

Details Montag, 10. August 2020 10:50

Der SK Kirchbach stand im Gipfeltreffen gegen den SV Penk/Reisseck nach der überraschend klaren 0:3-Niederlage bei Oberlienz bereits unter Druck. Einen weiteren Punkteverlust gegen Penk konnte sich die Elf von Patrick Trutschnig schwer leisten und ging demgemäß konzentriert in die Begegnung. Es sollte ein Minimalsieg mit einem späten Siegestreffer werden.

Kirchbach aus dem Spiel heraus-, Penk mit Standards gefährlicher

So richtig Risiko wollte in dieser Begegnung lange niemand nehmen, auch wenn Penk gleich in der Anfangsphase durch Patrick Schönegger nach einem Standard eine gute Gelegenheit am Fuß hatte. Dieses Schema sollte für die Gäste das restliche Spiel eine bestimmende Konstante sein, die Truppe von Peter Zagler suchte ihr Glück mit dem ruhenden Ball.

Aus dem Spiel heraus wirkte Kirchbach gefährlicher und eine dieser Spielzüge führte zu einem Elferalarm im Mölltaler Strafraum, Tobias Hohenwarter ging zu Boden, die Pfeife vom erfahrenen Schiedsrichter Karl Schlacher blieb aber stumm.



Christian Nageler leitete für die Heimischen bis zur Pause zwei weitere Hochkaräter ein, aber sowohl Hohenwarter als auch Alexander Rienzner vergaben in aussichtsreicher Position. Es blieb beim torlosen Remis zur Pause.



Alexander Rienzner erlöst Kirchbach mit dem Goldtor



Nach dem Wechsel war einmal wieder Penk dran, Gefahr auszustrahlen, wie in der ersten Halbzeit über Standards. Nach 20 Minuten fanden die Gailtaler wieder besser in die Begegnung und Domen Potocnik fand die ganz große Möglichkeit vor, als er alleine auf Torhüter Sven Lolacher zumarschierte. Er scheiterte, wie etwas später auch Tobias Hohenwarter.

Als alles schon auf ein torloses Remis hindeutete, gab es doch noch Grund zum Jubeln für die rund 200 Fans. Bezeichnenderweise entschied ein Standard für Kirchbach- an sich ging der ausgeführte Corner ja zu weit, Christian Nageler brachte den Ball aber unter Kontrolle und seine Flanke von der anderen Seite fand im aufgerückten Alexander Rienzner einen kongenialen Abnehmer. Im Finish hielt Torhüter Pius Urbaner die drei Punkte fest.



Stimme zum Spiel



Patrick Trutschnig (Trainer Kirchbach): „Meine Truppe hat heute wirklich sehr gut gespielt. Ich will ihr ein Pauschallob aussprechen.“



Die Besten: Michael Böck (AV) Alexander Rienzner (IV)

