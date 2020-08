Dölsach stürzt Egg von der Tabellenspitze!

Details Montag, 17. August 2020 00:07

Der Sportverein FC Dölsach kam ausgezeichnet in die neue Saison mit 4 Punkten aus zwei Spielen an. Die Elf von Spielertrainer Andreas Wenger befindet sich in guter Form- gerade richtig wenn der etwas überraschende Tabellenführer SV Egg anrückt. Letztendlich kamen die Osttiroler zu einem recht diskussionslosen 3:0-Erfolg.

Die rund 100 Zuschauer im Römerstadion sahen lediglich zu Beginn ein offenes Spiel, das mit Weitschussversuchen auf beiden Seiten startete. Es war noch mehr ein Abtasten von zwei Teams die um die oberen Tabellenregionen kämpfen. Dölsach stand schon vor der Saison auf einigen Zetteln, während Egg mit zwei deutlichen Siegen etwas überraschend als Tabellenführer nach Osttirol rauschte.

Dölsach übernimmt das Kommando

Nach 20 Minuten Abtasterei wird es den Heimischen zu bunt und setzten verstärkt ihre spielerischen Assets ein um gefährlich in den Strafraum von Egg zu gelangen. Ein Treffer wollte nicht gelingen, aber Akim Stahl traf immerhin bereits Aluminium, unterstrich die zunehmende Gefährlichkeit von Dölsach. Treffer fiel bis zur Halbzeitpause aber keiner.

Klare Dominanz der Gastgeber mündet in drei Treffer

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Elf von Spielertrainer Andreas Wenger noch einmal die Schlagzahl und nun stellten sich auch die Tore ein. Philipp Hochegger machte in der 48. Minute den Anfang, als er vom Spielertrainer höchstpersönlich bedient auf und davon ging und Torhüter Elias Koller keine Chance ließ.

Auch am 2:0 war Hochegger beteiligt, diesmal als Assistgeber für Raphael Wibmer der an der langen Stange völlig unbedrängt zum 2:0 abschließt. Damit war der Widerstand von Egg gebrochen, Wibmer verstolpert das frühe 3:0, das aber nach einer Ecke doch noch fällt: Lukas Hinterholzer behielt an der kurzen Stange die Übersicht, trifft zum finalen 3:0 (90.).

Dölsach ist nun selbst Tabellenzweiter hinter Kötschach, Egg liegt auf dem starken 4. Platz.

Stimme zum Spiel:

Andreas Wenger (Spielertrainer Dölsach): „Das war eine gute Leistung meiner Mannschaft heute. Wir hatten auch die nötige Geduld.“

Die Besten: Marco Ortner (Tor) Raphael Wibmer (MFre) Philipp Hochegger (St)

