Irschen schickt Tristach mit 4:1 nachhause!

ASKÖ Irschen gelang zum Abschluss der 3. Runde in der 1. Klasse A der zweite Sieg in der laufenden Saison. Der SV Tristach wurde mit 4:1 besiegt, womit die Osttiroler die unpopuläre rote Laterne zumindest eine Runde länger in ihren Reihen behalten. Der Sieg fiel deutlich aus, wurde allerdings erst in den letzten 10 Minuten fixiert.

Vorsichtiger Start von beiden Teams, die rund 150 Zuschauer mussten sich vorerst einmal mit Fußball-Schonkost begnügen. Irschen machte bereits in der ersten Halbzeit das Spiel, ohne aber große Chancen generieren zu können.

Glücklicher Führungstreffer leitet den Irschen-Sieg ein

Dennoch gingen die Männer von Andreas Rohrer als Leader zur Pausenbesprechung. Das lag einerseits an David Schett der in der 40. Minute einfach abzog und andererseits an Rene Straganz im Tor von Tristach der sich da überraschen ließ und eine unglückliche Figur abgab.

Auch diese Treffer zählen bekanntlich und so ging es in die Kabinen.

Tristach wacht bei 0:2 auf, Joker Heregger entscheidet das Spiel für Irschen

In der Pause gab es viel Papierkram zu erledigen, sowohl Andreas Rohrer als auch Tristach-Trainer Klaus Gomig nahmen Wechsel vor. Das belebte zusehends das Spiel und den besseren Start erwischten die Gastgeber, als wiederum David Schett einen Querpass direkt, diesmal unhaltbar versenkte (50.).

Nach dem 2:0 schaltete Irschen einen Gang zurück und nun kam Tristach besser ins Spiel und verzeichnete seine beste Phase in der Begegnung. Der Lohn war das 1:2 durch Clemens Klocker und die Gäste schickten sich nun an auszugleichen.

Andreas Rohrer musste nochmals reagieren und schickte Marco Heregger auf den Platz. Der Joker brachte frischen Wind in das Spiel und traf während seines Kurzeinsatzes gleich doppelt. Beim 3:1 war er als Abstauber nach einem Konter zur Stelle (81.)., beim 4:1 blieb er Sieger im 1:1-Duell gegen Straganz (83.). Der Joker erwies sich somit als echter Matchwinner.

Stimme zum Spiel:

Andreas Rohrer (Trainer Irschen): „Der Sieg geht sicher in Ordnung, wir waren über 90 Minuten das bessere Team.“

Die Besten: David Schett (ZM) & Marco Heregger (Stu)

