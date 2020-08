Egg und Oberlienz teilen sich die Punkte

Details Montag, 24. August 2020 12:29

Sowohl der SV Egg als auch die Sportunion Oberlienz stehen bislang in der laufenden Spielzeit tadellos da, da ändern auch kleinere Rückschläge nichts. Nun kam es zum direkten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams aus dem Verfolgerpulk. Es wurde ein gutes Spiel mit einem letztendlich gerechten 1:1-Unentschieden.

Schnelle Tore wegen dem tückischen Geläuf

Sommerregen in Latschach- keine gewohnten Bedingungen derzeit im Kärntner Unterhaus wo die Teams ja regelmäßig mit unbarmherziger Hitze zu kämpfen haben. Die Temperaturen waren also annehmbar, das nasse Geläuf bedurfte aber einer gewissen Adaption der Spielweise. Der Ball springt nun mal auf dem nassen Geläuf anders- das machte sich Oberlienz sofort zunutze, als sich Lukas Steiner von rechts, aus gar keiner klassischen Freistoßposition den Ball auflegte. Der versuchte es direkt und der sich verspringende Ball überraschte Keeper Elias Koller zum frühen 0:1 aus der Sicht von Egg (3.).

Die Gailtaler zeigten eine kurze Schrecksekunde, auch der nächste Standard auf das Tor fiel gefährlich aus, Koller zeigte sich aber auf dem Posten. Mit dem ersten Angriff war dann aber Egg schon erfolgreich. Es war wiederum das nasse Geläuf, das den Ball schwer einschätzbar springen ließ und diesmal ließ ihn Oberlienz-Torhüter Tobias Etzelsberger nach vorne fangen, was Jure Zeljak zum Ausgleich ausnützte (8.).

Ein ansprechendes, schnelles Spiel

Nach diesen Justierungsproblemen mit je einem Tor auf jeder Seite entwickelte sich ein Unterhausspiel auf hohem Niveau. Beide Teams versuchten es mit der spielerischen Linie genauso wie mit physischen Einsatz und hohen Bällen. Die Zuschauer kamen auf ihre Kosten, auch wenn keine weiteren Tore mehr fielen.



Im Laufe der 1. Halbzeit bekam Egg etwas mehr vom Spiel ab, dafür verbuchte Oberlienz nach rund 40 Minuten die ganz große Gelegenheit durch Mario Steiner. Der luchste Petar Cumbo den Ball ab und zog alleine auf Torhüter Koller zu. Er traf dabei aber nur die Latte.

Oberlienz hatte in dieser ersten Halbzeit die besseren Chancen für eine erneute Führung- Egg-Coach Wolfgang Mörtl drehte in der Pause an ein paar Schrauben, die als Effekt Standards vermeiden und das Defensivverhalten verbessern sollten. Egg präsentierte sich nun in der Abwehr wesentlich gefestigter.

Gefahr kam erst wieder nach der gelbroten Karte für Mauro Pauletto auf, in der letzten Viertelstunde wollte es Oberlienz mit einem Mann mehr wissen, Torhüter Elias Koller stand mehrfach im Mittelpunkt und zeigte sich im Finish als unüberwindbare Hürde für die Osttiroler. Vor allem eine Parade gegen Martin Walter verdiente sich das Prädikat „Supersave“ und der Schlussmann hielt so den Punkt fest.

Stimme zum Spiel

Georg Rohracher (Trainer Oberlienz): „Das war ein gutes ansprechendes Unterhausspiel. Die Zuschauer bekamen da was geboten.“

Die Besten: Elias Koller (Tor) bzw. Lukas Steiner (OM) & Raphael Schneeberger (ZM)

