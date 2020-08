Oberes Mölltal bombt Mölltal vom eigenen Platz!

Details Sonntag, 30. August 2020 17:17

Das große Mölltal-Derby bescherte der SPG Oberen Mölltal einen nicht in der Höhe zu erwartenden 5:1-Derbysieg Nach einer Stunde war bereits alles zugunsten der Truppe von Helmut Fercher gelaufen die noch weit in den Sonntag hinein den Sieg feierte. Der FC Mölltal-Obervellach musste eine bittere Derbyniederlage hinnehmen.

Von der Statistik her gesehen war Mölltal klarer Favorit, die Obervellacher verloren seit 2013 kein Spiel gegen den Lokalrivalen aus Winklern mehr. Papier ist freilich geduldig und nach den bisherigen Leistungen wurde ein offenes Spiel erwartet.

Ein Überfall in Obervellach

Oberes Mölltal versuchte sofort über viele Zweikämpfe und hohe Laufbereitschaft dem Gegner die Schneid abzukaufen, was auch sehr schnell hervorragend gelang. Dazu spielte die Truppe die Konter sauber zu Ende und kam dadurch zu zahlreichen Torchancen.

Für die Führung musste noch ein Elfmeter nach Foul an Sandro Hauser her, Sandro Fercher verwertet und bringt die Blauweißen in Front. Damit begnügten sich die aber nicht und kamen nach einem Konter über Lukas Bugelnig zum zweiten Treffer. Schiedsrichter Arno Weichsler schrieb das Tor Julian Wallner gut, es werden wohl beide verschmerzen.



Ebenfalls aus einem Konter fiel das 0:3- Christian Hauser hatte hier erstmals allen Grund zum Torjubel, er sollte noch zweimal abdrehen dürfen. Gespielt waren erst 25 Minuten. Mölltal konnte bis zur Pause die Begegnung etwas beruhigen.

Hauser zerstört zarte Mölltaler Hoffnungen



Aus der Pause kamen die Gastgeber sichtlich verbessert und gewillt zumindest noch einen Umschwung zu versuchen. Nico Hackl schaffte in der 55. Minute auch das 1:3 und weckte bei seinen Kameraden, den Fans und Betreuern eine zarte Hoffnung, die Christian Hauser fast postwendend mit dem 4:1 zerstörte. Der alte Vorsprung war wiederhergestellt, die Elf von Mario Hofer resignierte.

Hauser legte in der 66. Minute den Endstand von 5:1 drauf und darf sich als Vater des überzeugenden Derbysiegs fühlen. Die Mannschaft selbst bekam von Trainer Helmut Fercher ein Pauschallob zugesprochen. In der Tabelle bleiben beide Teams im Mittelfeld.

Stimme zum Spiel

Helmut Fercher (Trainer Oberes Mölltal): „Wir haben nicht nur brav, sondern richtig gut gespielt. Ganz wichtig war die sofortige Antwort auf das 1:3. Das war letztendlich der Knackpunkt in diesem Spiel. Die Mannschaft wird ganz schön lange feiern.“

Die Besten: Niemand bzw. Christian Hauser (St.) & Fabian Steiner (DMF)

