Kötschach schnappt sich mit einem Kantersieg die Tabellenführung!- Kurzinterview mit Bernd Feil!

Bereits am Samstag besiegte der OSK Kötschach-Mauthen die SG Virgental/TSU Virgen sicher mit 6:0 und konnte sich zugleich über die vorläufige Tabellenführung erfreuen. Dies ermöglichten die Unwetter in Oberkärnten und Osttirol, denen sowohl die Spiele von Penk (gegen Egg) als auch von Dölsach (gegen Sillian) zum Opfer fielen.

Kötschach mühelos gegen Virgen/Virgental

Der neue Tabellenführer nützte gegen die Osttiroler Gäste gnadenlos die eigene, weitläufige Spielfläche aus, ein enormer Vorteil, gehört der Platz von den Gästen doch zu den kleinesten Spielflächen im gesamten KFV-Spielbetrieb.

Von Anfang an nahmen die Mannen von Bernd feil das Heft in die Hand und nach dem 1:0 von Ivan Timeus war es Gästekeeper Benedict Unterwurzacher zu verdanken, dass das Spiel zumindest vom Score her noch eine Weile Spannung in sich trug.

Aber der Spieleröffnung von Innenverteidiger Markus Lamprecht, sowie der Umsichtigkeit des eben wieder genesenen Mittelfeldakteurs Christian Niescher konnten die Gäste an diesem Tag wenig entgegen setzen und die beiden Genannten trugen noch weitere 3 Tore zum 6:0-Endstand bei (weiters abermals Timeus, sowie Philipp Berger). Manchmal kombinierten die Hausherren dabei nach Belieben von beiden seiten und durch die Mitte. Virgen/Virgental bleibt damit weiter ohne Punkt.



Stimme zum Spiel

Bernd Feil (Trainer Kötschach): „Es klingt komisch, aber der Torhüter war der beste Mann bei den Gegnern. Meine Burschen haben sehr clever gespielt.“

Die Besten: Christian Niescher (MF) & Markus Lamprecht (IV)

Kurzinterview mit Bernd Feil (Trainer Kötschach)

Ligaportal: „Bernd, nach 5 Runden seid ihr zwar unbereinigter aber doch Tabellenführer…?“

Bernd Feil: „Wir haben etwas mehr Punkte als erwartet. Die Stimmung ist gut und so geht einiges leichter von der Hand.“

Ligaportal: „Die Zielsetzungen werden nicht nach oben verschoben?“

Bernd Feil: „Die Tabelle ist für uns völlig sekundär, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir hatten nie den Anspruch auf den Aufstieg und dabei bleibt es auch. Wir beteiligen uns da an keinen Spekulationen!“

Ligaportal: „Gut- und wir heizen sie auch nicht an. Danke für das Interview.“

