SG Virgental/TSU Virgen schreibt gegen Irschen an!

Details Montag, 07. September 2020 01:15

Die SG Virgental/TSU Virgen ist ein gefürchteter Gegner am heimischen Sportplatz. Die engen Räume machen es den Gegnern schwer und auch die Liga-Primgeiger Dölsach und Penk waren heilfroh hier Punkte entführt zu haben. Für ASKÖ Irschen gab es nichts zu holen. Die Oberkärntner mussten in Osttirol ein 4:5 akzeptieren und trauern einer nicht über die Ziellinie gebrachte 2:0-Führung nach.

Irschen geht mit 2:0 in Führung- die SG dreht das Ding bis zur Pause

Julian & Elias Schmidpeter waren die ersten Kicker die an diesem Samstag im Virgental jubelnd abdrehen durften. Sie brachten Irschen mit 2:0 in Führung und für die Heimischen gab es ein Déjà-vu, wo gute Leistungen zuhause nicht belohnt wurden. Wie gegen Dölsach oder Penk. Auswärts war die Elf von Peter Strohmayer bislang ohnehin abgemeldet, es drohte eine weitere Woche mit der 0 in der Tabelle.

Aber seine Elf zog den Kopf noch vor dem Seitenwechsel aus der Schlinge. Jonathan Berger sorgt für den Anschlusstreffer und Philipp Berger trifft per Kopf nach einem Corner zum Ausgleich. Marcel Egger nimmt sich kurz darauf ein Herz und knallt den Ball unter die Querlatte. Wir sprechen hier von drei Toren, die in der Zeitspanne von der 34. bis zur 40. Minute fielen. Die Spielgemeinschaft hat in Windeseile den Saisonverlauf vergessen gemacht.

SG Virgental/Virgen bringt es heim

Die zweite Halbzeit begann taktisch orientiert, wie in einem Spiel das lange 0:0 steht. Irschen versuchte sein Glück mit hohen Bällen auf dem schmalen Platz, potentielle Endabnehmer wurden aber neutralisiert. Die Spielgemeinschaft hatte die Lage unter Kontrolle. Dann ging es wieder in einer kurzen Impulsfrequenz rund- Marcel Berger und Marco Heregger ließen das Scoreboard auf 4:3 hochschnellen, abermals Marcel Berger traf zum vermeintlich erlösenden 5:3 für die Hausherren.

Peter Strohmayer musste für seinen ersten Dreier abermals zittern. Nach Gelbrot für Armin Wurnitsch gab es Elfer für die Gäste- und Marco Heregger ließ sich diese Chance nicht entgehen. Für ein 5:5 langte es dann aber nicht mehr. Die Spielgemeinschaft im Virgental brachte den Sieg über die Ziellinie und darf erstmals feiern.

Stimme zum Spiel

Peter Strohmayer (Trainer SG Virgental/Virgen): „Zuhause haben wir auch gegen Dölsach und Penk gut gespielt. Nun wurden es endlich auch Punkte. Was mich generell in der 1. Klasse irritiert ist der Einsatz von Legionären und höherklassigen Spielern. Wir sind hier doch alle Amateure und sollten an sich die Leute aus der Umgebung spielen lassen. Es oll nicht nur den Verein, sondern die Gemeinschaft im Dorf, der Gemeinde stärken!“

Die Besten: Marcel Egger (DM) & Philipp Berger (St) beide Virgental

