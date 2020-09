Sillian holt 4 Punkte gegen Mölltal & Oberlienz!

Details Montag, 07. September 2020 12:09

Gerade mal ein Pünktchen hamsterte der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels bislang. Vor dem Nachtrag gegen FC Mölltal Obervellach und der regulären 6. Runde versus die Sportunion Oberlienz stand die Elf von Michael Platter unter Druck. Sie hielt stand und entfernte sich so dem Tabellenkeller.

Klarer Sieg gegen tapfere Mölltaler

Das Freitagspiel gegen Mölltal geriet vom Ergebnis her zur klaren Angelegenheit der Hausherren, was allerdings nicht unbedingt das Geschehen am Platz 1 zu 1 wiedergibt. Die erste Hälfte gehörte freilich klar den Hausherren, die nicht auf das Wesentliche vergaßen, die Feldüberlegenheit in Tore ummünzten und vor allem immer wieder gefährlich über die Flügel kamen.

Sowohl dem 1:0 (Andre Untersteiner, 6.) als auch dem 3:0 (Manuel Schranzhofer 31.) gingen sehenswerte Angriffe über die Flanken voraus. Dazwischen traf Benjamin Fürhapter aus einem Elfmeter. Trotz des fast hoffnungslosen Rückstandes gaben sich die durch den freitagstermin stark ersatzgeschwächten Gäste niemals auf, mehr als der Treffer von Semir Berberovic (63.) schaute dabei aber nicht heraus. Sillian brachte es recht sicher über die Ziellinie, im Finish fixierte Untersteiner den 4:1-Endstand.

Gegen Oberlienz bei nachlassenden Kräften ein Remis gerettet

Nicht einmal 40 Stunden später ging es für Sillian gleich weiter, mit Oberlienz rauschte ein formstarker Lokalrivale an. Die Truppe von Georg Rohracher spielte darum, weiter den Anschluss zur Tabellenspitze zu halten. Die Heimischen, etwas anders aufgestellt als gegen Mölltal, kauften den Gästen aber die Schneid ab und versetzten den wohl feldüberlegenen Gästen ständige kleine Nadelstiche.

Ein Konter sorgte für die Sillian-Führung Gabriel Mayr leitete die mit einem Traumpass auf Edison Kastrati ein, Manuel Schranzhofer vollendet in der Mitte (10.). Dieser schöne Treffer wurde aber schon wenige Minuten später durch Julian Gomig egalisiert, der per Kopf goldrichtig nach einer Ecke an der langen Stange stand.

Danach war die Partie lange ausgeglichen, bis dann in der 2. Halbzeit bei Sillian die Kräfte spürbar nachließen. Oberlienz war in der Phase klar überlegen, die Heimischen stemmten sich aber mit aller Gewalt dem Gegner entgegen und retteten den einen Punkt. Mit 4 Punkten hat sich Sillian vom Tabellenende entfernt.

Stimme zum Spiel

Michael Platter (Trainer Sillian): „Das waren zwei richtungsweisende Spiele und demgemäß wichtig für uns. Der Punkt gegen Oberlienz war sehr gut für die Moral.“

Die Besten: Gabriel Maier (DM) & Manuel Schranzhofer (St)

