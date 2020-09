Diesmal in Sillian zu Null! Kötschach seit 503 Minuten ohne Gegentreffer!

Details Montag, 21. September 2020 16:58

Für den OSK Kötschach-Mauthen läuft die Saison bislang ausgezeichnet. Die Truppe von Bernd Feil hat erst zwei Gegentreffer erhalten, die sind aber auch schon ewig her (1. & 2. Runde). Die beste Defensive der Liga heimst eifrig Punkte ein und befindet sich nach Verlustpunkten gar an der Tabellenspitze. Der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels wurde gestern mit 2:0 besiegt.

Die unheimliche Serie von Joshua Karl findet durchbricht die 500-Minuten-Schallmauer

Den letzten Gegentreffer musste der Kötschach-Schlussmann am 9. August oder vor exakt 503 Spielminuten hinnehmen. Damals traf Tristach’s Oliver Gomig zum zwischenzeitlichen 1:2. Seitdem sorgt der Schlussmann mit seiner Abwehr für eine Torsperre, die sich auch für Sillian als unüberwindbares Gebirge erwies.

Auf die Hintermannschaft konnten sich die Gailtaler auch in Osttirol verlassen. Die Gastgeber hatten nach 30 Minuten wohl einmal Pech mit einem Aluminiumtreffer, konnten aber ansonsten nicht viele Chancen herausspielen.

Das 2:0 entscheidet die Begegnung

Anders Kötschach- nach 18 Minuten gingen die Gäste nach einer Co-Produktion der Niescher-Brüder in Führung. Christian Niescher bediente da aus einer Ecke heraus Mario Niescher, der einnickte. In der Folge gab es außer dem erwähnten Lattenschuss ein klares Chancenübergewicht für Kötschach, aber sowohl Mario Niescher als auch Sturmkollege Christoph Schellander konnten nicht jubelnd abziehen. Bei Schellander insofern schade, weil er sich im Strafraum sehenswert den Ball erkämpfte und aus der Drehung das verwaiste Tor knapp verfehlte.

So mussten sich die Gäste in Geduld üben, bei einem 0:1 war immer alles möglich und Sillian spielte zumindest defensiv durchaus ansprechend. Daraus konnten sie aber keine offensiven Kräfte freisetzen. Das 2:0 fiel dann in der 66. Minute, wiederum nach Vorlage von Christian Niescher, diesmal auf Christoph Schellander, der am linken Strafraumeck den Ball übernahm und kontrolliert einschoss!

Nach dem 2:0 kontrollierten die Gailtaler weitgehend das geschehen und spielten den Sieg heim. Nach Verlustpunkten sind die Feil-Schützlinge nun gar Tabellenführer, der Nachtrag gegen Egg findet aber erst am 2. Oktober statt und ist kein Selbstläufer.

Stimme zum Spiel

Bernd Zerza (Sektionsleiter Kötschach): „Bei uns läuft es heuer wirklich gut. Wichtig in Sillian war das 2:0, dann konnten wir die Sache doch etwas entspannter angehen.

Bester Spieler: Michael Niescher (OSK/MF)

