Premierensieg von Egg gegen Kirchbach!

Details Montag, 28. September 2020 11:08

In der Hackordnung der Gailtaler Fußballvereine war der SV Egg bislang eher am unteren Ende der Skala zu finden, meistens spielte die Truppe in der 2. Klasse. Seit einigen Jahren geht es mit dem Club aber spürbar aufwärts, nach dem Wiederaufstieg in die 1. Klasse etablierte sich die Elf von Wolfgang Mörtl im Mittelfeld- heuer ist noch mehr drin. Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung war der gestrige 3:0-Derbysieg beim SK Kirchbach.

Es gab keinen richtigen Favoriten beim Derby, wo sich Kirchbach einiges einfallen ließ um doch mehr als 100 Fans COVID-sicher unterbringen zu können. Die Statistik (7-1-0) sprach zwar klar für die Gastgeber, aber der Saisonverlauf rückte andere Parameter in den Vordergrund.

Famose erste Halbzeit von Egg

Das Spiel begann fast mit der Führung für Kirchbach. Kevin Moser kratzte einen Ball für den bereits geschlagenen Elias Koller von der Linie. Ein Weckruf für die Gäste, der prompt für Gefahr im Strafraum der Heimischen sorgte. Jure Zeljak köpfelt an den Pfosten, Tscheliessnig verfehlt und Zeljak wird schließlich regelwidrig im Strafraum gelegt. Stefan Binter verwandelt sicher zur verdienten Führung für die Gäste.

Nach der Führung spielte die Mörtl-Elf weiter munter nach vorne, kam vor allem über Tscheliessnig zu einigen weiteren Chancen, einen sehenswerten Seitfallzieher wehrte Stefan Buchacher zur Ecke ab. Der Stürmer also im Pech- Verteidiger Stefan Pinter traf dafür abermals ins Tor. Diesmal aus rund 25 Metern ins Kreuzeck. Buchacher war noch dran, konnte den Ball aber nicht mehr wegbekommen (36.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

Kirchbach kommt auf, trifft aber nicht ins Tor

Kirchbach-Trainer Patrick Trutschnig hatte wenig Grund zur Zufriedenheit und demgemäß las er seiner Truppe in der Pause wohl die Leviten. Jedenfalls kam Kirchbach nach einer gewissen Anlaufzeit wesentlich stärker aus den Kabinen zurück und es gab erstmals seit der Startphase wieder echte Chancen.



In den nächsten Minuten sollte das Spiel mit Egg-Torhüter Elias Koller einen neuen Hauptdarsteller erhalten, der Schlussmann brachte in dieser Phase die Kirchbach-Offensive zur Verzweiflung. Aber egal ob mit Hand oder Fuß, Koller blieb stets siegreich gegen nun wütend angreifende Heimische.

So konnte Egg das Spiel eine Viertelstunde vor dem Ende für sich entscheiden. Ein schöner Angriff über viele Stationen landete der Ball bei Jure Zeljak, der freigespielt problemlos zum 3:0 abschloss. Damit war der Sieg in trockenen Tüchern, Kirchbach musste sich erstmals dem Lokalrivalen geschlagen geben. Bei einem Punktegewinn beim Nachtrag in Kötschach wäre Egg sogar in der Spitzengruppe dabei. Kirchbach bleibt im Mittelfeld.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Mörtl (Trainer Egg): „Das war eine sehr starke Mannschaftsleistung. Pausschallob an meine Truppe! Das Erfolgsgeheimnis liegt bei uns in der Eingespieltheit und dass wir heuer von Verletzungen großteils verschont blieben."

Bester Mann am Platz: Stefan Binter (IV/Egg)