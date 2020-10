Tristach gelingt endlich der erste volle Erfolg!

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 16:37

Lange zehn Spiele lang musste der SV Tristach warten, bis die erste Siegesfeier steigen konnte. Viel ging bislang im ersten Saisondrittel schief, einmal verspielte die Elf von Trainer Klaus Gomig sogar einen 4:0-Vorsprung. Nun klappte es endlich mit 3:1 gegen den FC Mölltal Obervellach, das die Niederlage in den Abstiegskampf zieht.

Zu Beginn des Spiels wogten die Angriffe vorerst einmal hin und her, die erste wirklich gute Gelegenheit fanden die Gäste aus dem Mölltal vor, Nico Pichler vergab den ersten Sitzer in einem Spiel, was für beide eine 6-Punkte-Charakteristik aufwies.



Doppelschlag dreht Mölltal-Führung

In der 36. Minute richtete sich Stefan Steiner die Kugel am 16er-Eck her. Seinen Schuss hätte Tristach-Goalie Rene Straganz wohl gehalten, die Mauer erwies sich aber als Spielverderber und fälschte seinen Ball unhaltbar ab. Wieder lief es für Tristach suboptimal, diesmal fand die Pech- und Pannenserie aber ihr Ende, auch wenn Lukas Bundschuh kurz nach der Führung die große Ausgleichschance vergab.

Bereits fünf Minuten später gab Schiedsrichter Bernhard Berger einen Freistoß für Tristach. Keine besondere Position, nahe der Outlinie und alles wartete auf die Flanke von Mathias Brunner. Die kam auch scharf zur Mitte- aber ging an Freund und Feind vorbei und fand schließlich gar den Weg ins Tor!

Diesen etwas glücklichen wenngleich nicht unverdienten Ausgleichstreffer setzten die Heimischen gleich einen drauf. Daniel Angerer auf Clemens Klocker, der wird von Goalie Matthias Schachner gefoult, Schiri Berger sieht aber den Ball Richtung Tor kullern und lässt den Vorteil laufen- Lukas Bundschuh drückt den Ball endgültig über die Linie!

Mölltal schwächt sich selbst und wird nur noch einmal gefährlich

Mölltal-Trainer Mario Hofer reagierte zur Pause, brachte mit Stefan Pacher eine zusätzliche Offensivkraft auf das Feld. Tristach konnte diesen Schachzug aber weitgehend parieren und bekam nach einer Disziplinlosigkeit des Gegners (Nico Hackl sah Gelbrot) in den Genuss einer numerischen Überlegenheit.



Dennoch gab es eine Riesenchance für die Gäste, Nico Pichler wollte wohl schon zum Jubeln ansetzen, als der famose Patrick Brandstätter von der Seite herangerauscht kam und sich im Stil eines Eishockeyspielers in den Schuss warf. Das war nach rund einer Stunde die letzte zwingende Chance für die Gäste.

Tristach begnügte sich aber nicht mit dem Verwalten- das ging heuer schon einmal gewaltig schief. Einer dieser Angriffe brachte dann den schönsten Treffer des Tages hervor: Oliver Gomig überbrückt mit einem Pass das Mittelfeld auf Elias Ebner- der macht einen kurzen Haken zurück sieht den frei stehenden Daniel Angerer am Strafraum und führt eine schöne Vorlage aus. Angerer wieder nimmt den Ball mit der Brust an und vollendet zum Endstand von 3:1!

Für Tristach sieht es nun nicht mehr so trist aus. Die rote Laterne wurde vorerst an Virgen/Virgental weitergereicht, Mölltal zogen die Osttiroler mit in den Abstiegskampf hinein. In der 1A bleibt es vorne wie hinten spannend!

Stimme zum Spiel

Klaus Gomig (Trainer Tristach): "Uns fällt allen ein ganzes Gebirge vom Herzen, dass es endlich mit dem ersten Sieg geklappt hat. Heute ist es mal gut für uns gelaufen."

Die Besten: Patrick Brandstätter (IV) Mathias Brunner (MF/ beide Tristach)