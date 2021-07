Tristach schlägt Lurnfeld- die Saison startet mit einer riesigen Überraschung!

Details Sonntag, 25. Juli 2021 16:20

In der gesamten Vorsaison nach 14 Spielen erreichte der SV Tristach gerade einmal 5 Pünktchen bei einem einzigen Sieg. Niemand rechnete ernsthaft mit einem Punktezuwachs gegen den Co-Meisterschaftsfavoriten FC Lurnfeld. Aber siehe da, es kam ganz anders, die Osttiroler gewannen letztendlich sogar verdient!

Die Scheu ablegen

Tristach spielte über 90 Minuten so, wie es die meisten Außenseiter anlegen: Tief stehen, schnell auf Konter umschalten und hinten die Räume schließen. Das gelang von Beginn an erstaunlich gut, die hohen Bälle auf das Gästesturmduo Urbas/Gaspersic wurden meistens abgefangen und so hingen die beiden in der Luft. Manuel Schlacher leistete diesbezüglich das ganze Spiel über ganze Arbeit vor der Verteidigungskette.

Die Führung hält erstaunlich sicher

Umgekehrt deutete sich bereits an, dass Lurnfeld seine Müh und Not mit Julian Gomig hat, sprintet gerne in jene Räume, die der Abwehr weh tun. Einmal klappte es mit dem Abschluss, in der 27. Minute schickte ihn Clemens Klocker per Lochpass auf die Reise und bezwang Torhüter Stefan Schwarzenbacher mit einem überlegten Schuss in die lange Ecke.

Ähnliche Situationen gab es noch mehrere für Gomig, da blieb dann aber entweder der Torhüter Sieger, oder er vergab. Er sorgte jedenfalls für mehr Gefahr als das Sturmgespann der Gäste, die beste Ausgleichschance gab es erst in der Nachspielzeit, da war es eine hauchenge Abseitsentscheidung. Tristach bringt es über die Zeit und darf sich über einen begehrten Skalp freuen.

Stimme zum Spiel

Klaus Gomig (Trainer Tristach, wurde auf der Linie von Stefan Graf aufgrund einer Quarantäne vertreten): “Als sich in der Auslosung ergab, dass wir gleich Lurnfeld bekommen, dachte ich gut, haben wir es gleich hinter uns. Dass wir nach dem Spiel mit drei Punkten ohne Gegentreffer da stehen, ist eigentlich schier unglaublich....”

Die Besten (Alle Tristach): Kevin Köfler (VtLi) Julian Gomig (St) & Manuel Schlacher (DM)