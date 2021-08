FC Mölltal dreht ein 0:2 zur Pause in Sillian!

Details Montag, 02. August 2021 11:42

Die ersten Punkte für den FC Mölltal Obervellach sind eingefahren! Dabei sah es nach der ersten Hälfte bei FC Union Raiffeisen Sillian mehr als nur trostlos aus, eigentlich war man glücklich nicht bereits hoffnungslos hinten zu liegen. In der 2. Halbzeit gelang Nico Hackl dann ein lupenreiner Hattrick.

Torhüter Elias Schachner hält Mölltal im Spiel

Sillian galt als Favorit, in Mölltal gab es einen Umbruch, Teile der Challenge-Truppe rückten als Kampfmannschaft nach. Das Training übernahm Florian Angermann als Spielertrainer, der nur einen Minikader zur Verfügung hat. In der Vorbereitung wie ersten Runde erhielt Mölltal noch viele Gegentreffer.

So sah es in Osttirol auch lange Zeit aus, schon in der 6. Minute nützte Luca Ruggenthaler ein Verständigungsproblem der Oberkärntner Abwehr aus, bis zum 2:0 (Clemens Vinatzer) in der 32. Minute hätte Sillian eigentlich schon deutlicher führen müssen, bis zur Pause eigentlich schon mit 4:0. Mölltal konnte sich beim Unvermögen der Gäste-Offensive, vor allem aber bei Torhüter Elias Schachner bedanken, der mit tollen Paraden seine Kameraden im Spiel hielt

Hattrick von Nico Hackl dreht das Spiel

Nach der Pause deutete einmal wenig auf eine Wende hin, der Anschlusstreffer von Hackl an der kurzen Ecke fiel aus heiterem Himmel. Aber Mölltal leckte Blut und die Gastgeber zeigten sich eine Viertelstunde indisponiert. Das reichte für die Wende. Spielertrainer Angermann selbst holt einen Elfer im Strafraumeck heraus. Hackl verwertet sicher und es sollte noch besser kommen. Rund 10 Minuten später (78.) erwies der Angreifer ein gutes Antizipationsvermögen, roch, dass der Innenverteidiger den langen Ball verfehlt- und lag richtig. So stand er alleine vor Torhüter Bernhard Leitner, der gegen seinen Lupfer machtlos war. Sillian drängte zwar noch, in den letzten Minuten stand aber dann auch die Abwehr der Gäste recht solide da.

Stimme zum Spiel:

Philipp Sehm (Spieler/Mannschaftssprecher): “Wir haben da wirklich ein tolles Teamwork abgeliefert, jeder hat alles gegeben, wir haben an uns geglaubt.”

Die Besten (Mölltal): Elias Schachner (Tor) & Nico Hackl (St)

