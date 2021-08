Nächste Lurnfeld-Pleite in Kirchbach

Details Sonntag, 22. August 2021 13:03

Der FC Lurnfeld, als Mitfavorit gestartet, steht nach 5 Runden lediglich mit 3 Zählern da. Näher dem Tabellenende als der-spitze. Anders der SK Kirchbach, nach dem 5:2-Erfolg geigen die Gailtaler im vorne in der Tabelle mit. Christian Nageler & Fabien Unterasinger schnürten jeweils einen Doppelpack, waren die Väter des nur in der Startphase gefährdeten Sieg.

Verunsicherung von Lurnfeld vor dem Tor

Die letzten Wochen hinterließen bei Lurnfeld spuren, auch beim hoch gehandelten Sturmduo Gaspersic/Urbas. Unmittelbar nach der glücklichen Führung von Kirchbach nach einem Gestocher im 5er durch Christian Nageler bestimmten nämlich die Gäste das Geschehen am Platz, fanden auch einige Möglichkeiten vor, die just das genannte Sturmduo vergab.

So fiel das 2:0 mehr oder weniger aus dem Nichts, mitten in die Drangphase von Lurnfeld. Freistoß Lukas Köstl, der Ball geht vor das Tor von Lurnfeld und Julian Pirkebner lenkt den Ball unglücklich in das eigene Tor ab. Es kam für die unglücklichen Lurnfelder aber noch dicker, unmittelbar vor der Pause traf Fabien Unterasinger per Kopf nach eine Ecke zum 3:0- eine viel zu hohe Pausenführung, aber die Heimischen nahmen sie gerne mit in die Kabinen.





Kirchbachs Sportchef Stefan Buchacher erwies sich beim Comeback als sicherer Rückhalt Foto: SOBE

Lurnfeld gelingt Resultatskosmetik

In der zweiten Halbzeit keimte bei den Gästen kurz Hoffnung auf, als Michael Böck einen hohen Ball in das eigene Tor ablenkte. Er bezwang dabei seinen Sportchef Stefan Buchacher der in Vertretung für Pius Urbaner zwischen die Pfosten stellte. Buchacher befindet sich ständig im Training, obwohl er an sich vor rund eineinhalb Jahren seine Karriere beendete.

Fünf Minuten später traf Unterasinger erneut, ein schön heraus gespielter Treffer, was Lurnfeld aber immer noch nicht resignieren ließ. Erst das 5:1 durch Nageler erwies sich als endgültiger Fangschuss. Roman Gaspersic gelang im Finish der 2. Ehrentreffer und somit Resultatskosmetik.



Kirchbach bleibt an Spitzenreiter Kötschach dran, während Lurnfeld den Blick vorerst eher nach hinten, zu den Abstiegsrängen werfen muss.



Stimme zum Spiel

Stefan Buchacher (Sportlicher Leiter Kirchbach): "Wir waren in der ersten Halbzeit sehr effizient beim Verwerten unserer Chancen, der Spielverlauf hat uns da geholfen. Letzten Endes muss man immer erst einmal fünf Tore erzielen!"



Die Besten: (Kirchbach): Unterasinger (MF/St) & Christian Nageler (MF)







