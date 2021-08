Irschen gewinnt das Drautalderby gegen Dellach!

Details Sonntag, 22. August 2021 07:00

Irschen hat sich im Drautalderby gegen ASKÖ Dellach/Dr. mit 5:2 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Es war ein wesentlich engeres Spiel, als es das Resultat vermuten lässt, insbesondere beim stand von 3:2 drohte es für die stark ersatzgeschwächten Hausherren zu kippen. Letztlich gab es aber ein Happyend.

Irschen dreht einen schnellen Rückstand

Die Heimmannschaft geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Patrick Lagger das schnelle 1:0 für Dellach/Dr. erzielte. Es war ein platzierter Schuss vom 16er in das aus seiner Sicht rechte Eck. Er bezwang dabei Lukas Schwarzl, der den 1. Torhüter Andreas Schober ersetzte. Es war nicht der einzige Ausfall den der als Spielertrainer fungierende Antun Miskovic (Trainer Peter Benedikt ist auf Urlaub) ersetzen musste. Auch Kevin Scheiber & Mario Guggenberger fehlten rotgesperrt, wodurch Miskovic (43) das ganze Spiel durchhalten musste.

Irschen glich postwendend aus, dem Treffer von Daniel Bernhard ging ein ansehnliches Aufbauspiel über viele Stationen voraus. Mit dem Ausgleich bekamen die Heimischen das Spiel in den Griff, störten erfolgreich die Kreise von Dellach-Spielmacher Amer Jukan. Nach einer parierten Miskovic-Chance war Goalie Martin Gasser in der 33. Minute erneut geschlagen, diesmal Marco Heregger der aus spitzem Winkel traf. Mit diesem 2:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem 3:1 drohte das Spiel in Richtung Dellach zu kippen

Die zweite Halbzeit begann zunächst mit einem offenen Spiel, ohne dass es viele zwingende Chancen auf beiden Seiten gab. In der 70. Minute erhöhte Heregger mit seinem zweiten Tor auf 3:1, die Vorentscheidung schien gefallen. Dellach gab aber nicht auf und drückte die nächsten 15 Minuten mit Vehemenz. Der Anschlusstreffer gelang recht schnell (Hasan Duranovic 73.), danach lag der ausgleich in der Luft. Latte und vor allem Keeper Schwarzl verhinderten den Ausgleich.

Die Entscheidung gab es so erst in der 87. Minute durch ein Supertor von Markus Wandaller, der einen Freistoß von David Schett volley verwertete. Das 5:2 besorgte dann Schett aus einem Elfer in der Nachspielzeit.

Irschen schob sich mit diesem Sieg nach vor, verlässt die hinteren Tabellenregionen. Dellach wiederum hat nun zur absoluten Spitze ein Loch aufgerissen.

Stimme zum Spiel

Antun Miskovic (Spielertrainer Irschen) "Eigentlich will ich ja nimmer die ganzen 90 Minuten spielen, aber heute war es schon gut, dass einer die jungen Spieler anweist. Wir haben taktisch klug gespielt, hatten aber beim stand von 3:2 Glück und Schwarzl im Tor!"

Die Besten (Irschen): Schwarzl (Tor), Wandaller (MF)

1. Klasse A: ASKÖ Irschen – ASKÖ Dellach/Drau, 5:2 (2:1)

7 Patrick Lagger 0:1

9 Daniel Bernhard 1:1

33 Marco Heregger 2:1

67 Marco Heregger 3:1

73 Hasan Ali Duranovic 3:2

83 Markus Juergen Wandaller 4:2

92 David Schett 5:2

