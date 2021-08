Oberlienz gewinnt Spitzenspiel in Kötschach!

Details Sonntag, 29. August 2021 07:00

OSK Kötschach-Mauthen verlor gegen die Sportunion Oberlienz mit 0:2, womit die weiße Weste futsch ist. Allerdings konnte die Feil-Truppe die Tabellenführung dennoch behaupten. Oberlienz rief eine taktisch reife Leistung bei den Gailtalern ab.

Wibmer erkämpft sich den Ball behauptet ihn und trifft!

Es war ein guter Unterhausschlager, den sich Kötschach und Oberlienz lieferten. Oberlienz lernte dabei aus den Fehlern des Vorjahrs, schaffte die Räume am großen Kötschacher Platz eng zu gestalten und erwies sich im Zweikampf sehr bissig. Aus so einem Zweikampf fiel auch das 1:0 für die Gäste, Lukas Wibmer eroberte den Ball während des Spielaufbaus vom Gegner, behauptete die Haut und schloss zur Führung ab! 26 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Die Führung leitete die beste Phase der Gäste ein, spielfreudig kamen sie immer wieder gefährlich vor das Tor von Joshua Karl. Kurz vor der Pause will das zahlreiche Osttiroler Publikum nach einer Attacke an Mario Steiner auch einen Elfmeter gesehen haben.

Oberlienz spielstärker als dezimierte Kötschacher

Kötschach-Trainer Bernhard Feil brachte zur Pause den "golden Oldie" Ivan Timeus, konnte seinen Spielplan aber bald abermals verwerfen, als sich Paul Stampfer in der 51. Minute die Ampelkarte abholte. Kurz darauf leitet der sehr auffällige Lukas Wibmer mit einem Lochpass auf Mario Steiner das 2:0 ein. Der Stürmer trifft und mit der zusätzlichen Hypothek der numerischen Unterlegenheit war das Spiel im Grunde gelaufen. Die allgegenwärtigen hohen Bälle von Kötschach waren an diesem Nachmittag nicht besonders gefährlich. Oberlienz verwaltete das Ergebnis nicht, ohne ein weiteres Tor zu erzielen.

Mit dem 2:0 bleibt Oberlienz in Kontakt zur Tabellenspitze, es führt weiter Kötschach vor den beiden punktegleichen Rivalen Spittal & Kirchbach. Kötschach hat zwar die schlechtere Tordifferenz, aber im direkten Duell die Nase vorne.

Stimme zum Spiel: Georg Peter Rohracher (Trainer Oberlienz): "Das war wirklich ein sehr gutes spiel meiner Mannschaft. Wir haben uns nach vor durch kombiniert und hinten dicht gemacht."

Die Besten (Oberlienz): Lukas Wibmer (Mf) & Philipp Gomig (IV).









1. Klasse A: OSK Kötschach-Mauthen – Sportunion Oberlienz, 0:2 (0:1)

26 Lukas Ludwig Gregor Wibmer 0:1

52 Mario Steiner 0:2

