Sillian gewinnt das 6-Punkte-Spiel gegen Oberes Mölltal

Details Sonntag, 29. August 2021 21:55

Nichts zu holen gab es für O. Mölltal bei FC Sillian. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 3:1. Auf dem Papier ging FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels als leichter Favorit ins Spiel gegen SPG Oberes Mölltal – der Verlauf der 90 Minuten wurde durch das Ergebnis, nicht so sehr durch den Verlauf bestätigt.

Turbulente Startphase

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Oberes Mölltal bereits in Front. Sandro Fercher markierte in der zweiten Minute die Führung aus einem Elfmeter. Nach 30 Sekunden befanden sich die Gastgeber noch mit den Köpfen in den Kabinen, die erste Spieleröffnung von Mölltal mündete bereits in eine Großchance samt klarem Elferfoul.

Von diesem Schock benötigte Sillian einige Minuten der Erholung, konnte aber sehr schnell zurückschlagen.

Schon in der achten Minute schoss Manuel Michael Schranzhofer den Ausgleichstreffer für den FC Sillian, er trifft nach einem Gestocher aus kurzer Distanz.

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Clemens Alois Vinatzer in der 22. Minute, ein schön heraus gespielter Treffer über die linke Seite, Benjamin Fürhapter leistete die Vorarbeit. Noch vor der Pause blieb Sillian der Torschrei in der Kehle stecken, Keeper Gerwald Wallner reagierte sensationell auf der Linie nach Kopfball von Stefan Ortner.

Nach dem 3:1 reißt bei Sillian der Faden

Sillian nahm den Schwung der ersten Halbzeit in den zweiten Umlauf zunächst mit, war überlegen. Bald stand es 3:1, wieder nach einem Angriff über die linke Seite, abermals traf Manuel Schranzhofer. Das Spiel schien bereits entschieden, aber ab dem 3:1 verloren die Heimischen zusehends den Zugriff auf den Gegner und die Mölltaler wurden immer stärker. Der bislang kaum geprüfte Keeper Bernhard Leitner rückte immer stärker in den Brennpunkt des Geschehens, entschärfte gleich zweimal famos 1 vs 1-Situationen gegen gegnerische Angreifer, insbesondere Riccardo Seibald hätte eigentlich den Anschlusstreffer erzielen müssen. Der hielt aber abgesehen vom Elfertor seinen Kasten sauber und Sillian behielt die immens wichtigen Punkte in Osttirol, Oberes Mölltal muss weiter auf ein Erfolgserlebnis warten.

Durch den Erfolg verbesserte sich FC Sillian im Klassement auf Platz neun. Oberes Mölltal ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Stimme zum Spiel

Michael Platter (Trainer Sillian): "Oberes Mölltal ist nicht so schlecht, wie es die Null Punkte vermuten lassen. Der Sieg war schon verdient, fiel aber eine Spur zu hoch aus."

Die Besten (Sillian): Benjamin Fürhapter (AB) & Manuel Schranzhofer (St)

1. Klasse A: FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels – SPG Oberes Mölltal, 3:1 (2:1)

2 Sandro Fercher 0:1

8 Manuel Michael Schranzhofer 1:1

22 Clemens Alois Vinatzer 2:1

58 Manuel Michael Schranzhofer 3:1

