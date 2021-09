Derbytriumph für Egg über Kötschach!

Details Sonntag, 05. September 2021 13:35

Der SV Egg besiegte im Gailtalderby den OSK Kötschach-Mauthen mit 2:1, alle Tore fielen bereits vor der Halbzeitpause. Kötschach verschoss im Finish einen Elfmeter und kassierte somit die zweite Saisonniederlage, für Egg war es der zweite volle Erfolg in der laufenden Spielzeit-



Zweimal tritt der gefoulte Spieler selbst zum Elfmeter an

Jure Zeljak war der auffallendste Akteur auf dem Platz, die Kötschach-Defensive brachte den langjährigen Egg-Angreifer nicht unter Kontrolle. In der 13. Minute holt ihn Mario Hartlieb von den Füßen, dafür gibt es Elfer und die gelbe Karte. Zeljak trifft zur Führung.

Auf diese frühe Führung wusste Kötschach noch die gebührende Antwort. Ein Geschenk der Innenverteidigung wurde dankend angenommen, Mario Niescher per Flanke eingesetzt. Der Angreifer gleicht per Kopf aus. Aber Kötschach bekam abermals Zeljak im Strafraum nicht in den Griff, wiederum konnte der Stürmer einen Elfmeter herausholen. Den zweiten Elfer parierte Torhüter Joshua Karl, gegen den Nachschuss war er aber chancenlos. Der Elfer auf Raten brachte die 2:1-Führung und das war zugleich der Pausenstand.

Kötschach vergibt Elfer zum Ausgleich

Die zweite Halbzeit brachte abermals ein in großen Zügen offenes Derby hervor, wenngleich Egg mehr Chancen auf das 3:1 generierte. Aufgefallen sind die Gebrüder Sebastian & Emanuel Fritz, die den Egger Nachwuchs durchliefen, zuletzt vier Jahre pausierten und nun nach dem Comeback bereits in der Startelf stehen. Die Reaktivierung eines 18- & eines 20-Jährigen ist nicht alltäglich und umso erfreulicher.

Im Finish sprach Schiedsrichter Roman Weger den Gästen einen Elfmeter zu. Christian Niescher trat an und er hielt dem druck nicht stand, schoss den Strafstoß in die Wolken. So blieb es bei einem 2:1, für Egg nicht nur fürs Prestige, sondern auch für die Tabelle immens wichtig. Die drei Zähler katapultierten die Mörtl-Elf in der Tabelle auf Platz neun. Kötschach musste indes zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Mörtl (Trainer Egg): "Pauschallob an die ganze Truppe heute. Wir hatten mehr Chancen, der Sieg war durch den verschossenen Elfer etwas glücklich, aber dennoch wohlverdient."

Der Beste: Zeljak (Egg, St)







1. Klasse A: SV Egg – OSK Kötschach-Mauthen, 2:1 (2:1)

13 Jure Zeljak 1:0

33 Mario Niescher 1:1

39 Jure Zeljak 2:1

