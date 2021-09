Penk gewinnt Torspektakel in Irschen!

Details Montag, 06. September 2021 07:00

Eine höchst unterhaltsame Begegnung boten der ASKÖ Irschen und der SV Bohrwolf Penk/Reisseck. Nach einem der "guten" 0:0 zur Pause brannten beide Teams ein Torfeuerwerk mit ansehnlichen Treffern ab. Letztlich hatte Penk das etwas bessere Ende für sich, gewann mit 4:3. Irschen zeigte dennoch eine gute Leistung, machte dem Favoriten das Leben schwer.

100er und Fallrückzieher an die Latte, flotter Beginn

Bereits in den ersten Sekunden schnellte das Adrenalin auf beiden Seiten in die Höhe, zuerst vergab Penk eine zwingende Möglichkeit und im Gegenzug traf der immer noch großartig spielende Co-Trainer Antun Miskovic via Fallrückzieher die Latte, klopfte da zugleich an einen Treffer Marke "Tor des jahres" an. Derartig große Szenen fehlten dann zwar bis zum Pausenpfiff, es war dennoch ein gutes Fußballspiel mit zwei unterschiedlichen Zugängen, vielen Zweikämpfen.

Sieben Tore in der zweiten Hälfte

In den zweiten 45 Minuten kam der Platzsprecher kaum mehr mit den Durchsagen nach. Zunächst ging Penk durch einen abgefälschten Schuss nach einem Gestocher mit 1:0 in Front. Als dann Florian Fuchs via direkten Freistoß in der 61. Minute das 2:0 für Penk drauflegte, dachten alle bereits an eine Vorentscheidung, sie sollten sich vorerst irren.



Irschen kam binnen sieben Minuten zum Ausgleich, Elias Schmidpeter verlieh seinen Kameraden durch ein Traumtor in die linke Kreuzecke die zweite Luft, nur kurz darauf pfiff Schiedsrichter Marco Schlacher einen Elfmeter für Irschen, nicht völlig unumstritten. Sven Lolacher war am Schuss von David Schett dran, konnte den Ball aber nicht mehr entscheidend ablenken.



In den letzten 12 Minuten fielen dann noch drei Treffer. Zunächst bekam Penk einen diesmal kaum strittigen Elfer nach Foul an Eder zugesprochen, Martin Kummer traf sicher. Kurz darauf schaffte Penk den Doppelschlag durch den eingewechselten Christian Kummer, wieder hatte Dominik Eder seine Beine im Spiel. Durch den Anschlusstreffer von Antun Miskovic per Kopf gab es aber noch eine heiße Nachspielzeit in Irschen, neuerlich konnten die Gastgeber aber nicht einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen.

Penk freut sich nun auf ein absolutes Topspiel um die Tabellenführung gegen Spittal in der nächsten Runde.



Stimme zum Spiel

Mario Brenter (Trainer Penk): "Irschen verlangte uns alles ab. Das war hart erarbeitet, zweimal waren wir zwei Treffer vorne und mussten dennoch zittern. Wir freuen uns schon riesig auf den Schlager gegen Spittal nächste Woche."



Die Besten (Penk): Christian Kriegl (St) & Fl. Fuchs (MFli)

1. Klasse A: ASKÖ Irschen – SV Penk/Reisseck, 3:4 (0:0)

51 Christian Kriegl 0:1

61 Florian Lukas Fuchs 0:2

72 Elias Schmidpeter 1:2

79 David Schett 2:2

82 Martin Kummer 2:3

86 Christian Kummer 2:4

88 Antun Miskovic 3:4

