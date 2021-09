Vogelwildes 4:4 bei Mölltal vs. Virgen/Virgental!

Details Samstag, 11. September 2021 13:48

Der FC Mölltal Obervellach & die SG Virgental/TSU Virgen lieferten sich ein denkwürdiges Spiel, das letztendlich mit einem 4:4 endete. Zur Pause noch 2:0 vorne, konnten die Gäste aufgrund des für sie ungünstigen Spielverlaufs noch froh sein, einen Punkt aus Obervellach mitnehmen zu können. Nico Hackl traf dreimal für Mölltal.

Virgen dominiert die erste Hälfte klar

Von den Gastgebern war in den ersten 45 Minuten wenig zu sehen, da spielte nur die Spielgemeinschaft aus Osttirol. Auch wenn sie einige Chancen liegen ließen, ganz vergessen wurde das Wesentliche dann doch nicht. Fabio Pargger (13., 44.) war zweifacher Torschütze, das 2:0 erzielte er aus einem Freistoß in die Kreuzecke. Nichts deutete zu diesem Zeitpunkt darauf hin, dass für Mölltal noch ein Punktegewinn möglich sein wird.

Tore, Emotionen, Karten. Die zweite Hälfte bot einfach alles

Die zweiten 45 Minuten wird keiner der Beteiligten so schnell vergessen. Diese begann mit einem höchst umstrittenen Elfmeter für die Gastgeber, Nico Hackl setzte den Strafstoß ins linke Eck. Jetzt bekam das umgestellte Mölltal (Spielertrainer Florian Angermann brachte Sehm & Darweesh-Karam für die Offensive) auch Zugriff im offenen Spiel, drückte auf den Ausgleich, der in der 65. Minute tatsächlich fiel. Pascal Reiter staubte nach einem Gestocher ab.

Zehn Minuten später gingen die Gastgeber gar erstmals in Führung, Hackl zieht alleine auf Goalie Benedict Unterwurzacher, Michael Dichtl zieht von hinten die Notbremse, die Folge war Rot für den Sünder un Elfmeter für Mölltal, den wiederum Hackl verwertete (75.). Aber praktisch vom Ankick weg gelang Virgen der Ausgleich, ein schön heraus gespielter Treffer von Stefan Stemberger, das war aber noch nicht alles an diesem Samstagnachmittag.

Zuerst einmal traf der famos aufspielende Hackl zum dritten Mal in diesem Spiel, erstmals aus dem offenen Spiel heraus. Er stand goldrichtig am 11er-Punkt, wurde via Stangler bedient. Mit einem Mann weniger verrann die Zeit zwischen den Fingern der Gäste, die nun zusätzlich ohne Trainer Peter Strohmayer auskommen mussten, den schickte Schiedsrichter Walter Toplitsch nämlich auf die Tribüne. Aber auch ohne seine Anweisungen gelang der Ausgleich durch Mario Berger, der in der Nachspielzeit den Ball hoch in den Mölltaler Strafraum bringen wollte, sein Freistoß ging aber an Freund und Feind vorbei in die Maschen. Letztlich endet das spiel mit einem für beide Seiten verdienten 4:4, für Gesprächsstoff sollte in beiden Tälern die nächsten tage einmal gesorgt sein.

Stimme zum Spiel

Florian Angermann (Spielertrainer FC Mölltal): "Sicher ärgert man sich ein bisschen, wenn man den Ausgleich in der Nachspielzeit bekommt, aber wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Ein Pauschallob für die Leistung meiner Mannschaft, insbesondere für die zweite Halbzeit."

Die Besten Nico Hackl (St.) bzw. Fabio Pargger (St.)

1. Klasse A: FC Mölltal Obervellach – SG Virgental/TSU Virgen, 4:4 (0:2)

13 Fabio Pargger 0:1

44 Fabio Pargger 0:2

55 Nico Hackl 1:2

65 Pascal Reiter 2:2

75 Nico Hackl 3:2

77 Stefan Stemberger 3:3

82 Nico Hackl 4:3

90 Mario Anton Berger 4:4

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!