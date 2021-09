Penk/Reisseck auch gegen Oberlienz in Bestform

Details Sonntag, 26. September 2021 11:48

Am Samstag begrüßte Penk/Reisseck Oberlienz. Die Begegnung ging mit 5:3 zugunsten von SV Penk/Reisseck aus. Penk wurde letztendlich seiner Favoritenrolle gerecht, Oberlienz verlangte dem Tabelleführer aber alles ab. Ein Schlagerspiel, das sich diese Bezeichnung redlich verdiente.

Zweimal gleicht Oberlienz aus

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Dominik Jonas Eder traf in der dritten Minute zur frühen Führung.Es war eine Einzelaktion des Heimkehrers von der WAC-Akademie, der sich zu einer der prägenden Männer dieses Spiels aufschwingen sollte. Oberlienz ließ sich aber nicht beeindrucken, kam nach einer runden Viertelstunde zum Ausgleich Christoph Gomig.

Es ging ausgeglichen weiter, das nächste Tor erzielten wieder die Hausherren. Nach Vorarbeit von Eder war diesmal Christian Kriegl an der Reihe. Oberlienz ließ aber nicht locker, kam noch zum psychologisch günstigen Zeitpunkt unmittelbar vor der Pause zum Ausgleich durch Philipp Pichlkostner. Mit diesem X in einem munteren Schlager geht es in die Kabinen.

Das Pendel schlägt in Richtung Penk aus

Penk nagte aber nicht am späten Ausgleich, sondern spielte die zweite Hälfte gleich wieder nach vorne. Bei den Mölltalern gab es einige Ausfälle, der für eine 1. Klasse-Verein große Kader bewährt sich in solchen Spielen, wie auch Trainer Mario Brenter nach der Begegnung bestätigte. Das 3:2 erzielte wiederum Dominik Eder, diesmal nach Flanke des sehr auffälligen Hannes Istenig.

Ein drittes Mal konnte Oberlienz dann nicht zurückschlagen, die wackeren Osttiroler steckten freilich bis zum Schluss nie auf. Christian Kriegl legte nach Flanke von Bernhard Marktl das 4:2 nach, eine Vorentscheidung in dieser Begegnung, wo nach sechs erzielten Toren erstmals eine Truppe mit zwei Treffern anführte. Im Finish fiel auf jeder Seite noch ein Treffer. Nach einem flotten ereignisreichen Spiel siegt Penk mit 5:3, die Mölltaler waren das etwas bessere Team und bleiben Tabellenführer. Die gute Bilanz von Sportunion Oberlienz hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Oberlienz bisher sechs Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Stimme zum Spiel

Mario Brenter (Trainer SV Penk): "Oberlienz hat uns wirklich alles abverlangt. Wir haben zwar Ausfälle, aber das sind Situationen, wo sich unser großer breiter Kader einfach auszahlt."

Beste Spieler (Penk): Hannes Istenig (Mf) & Dominik Eder (St)

1. Klasse A: SV Penk/Reisseck – Sportunion Oberlienz, 5:3 (2:2)

3 Dominik Jonas Eder 1:0

20 Christoph Gomig 1:1

38 Christian Kriegl 2:1

44 Philipp Pichlkostner 2:2

52 Dominik Jonas Eder 3:2

55 Christian Kriegl 4:2

84 Michael Alfred Kuehbacher 5:2

87 Martin Walter 5:3

