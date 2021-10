Irschen gewinnt die Flutlichtpremiere nach der besten Saisonleistung gegen Lurnfeld!

Details Freitag, 01. Oktober 2021 23:44

Die ASKÖ Irschen feierte gegen den FC Lurnfeld den dritten Saisonsieg. Dieser war insofern bedeutsam, als es für Irschen darum ging, den Abstiegsrängen zu entfliehen. Es mündete letztendlich in einen Trefferreigen, in dem Irschen durch eine superbe erste Halbzeit die Weichen auf Sieg stellen konnte.

Die besten 45 Minuten von Irschen der Saison

Die erste Halbzeit gelang es Irschen sehr effektiv zu spielen, beinahe beängstigend für das Unterhaus die Chancen zu verwerten. Alle vier Tore waren wenig spektakulär, es gab keine Tausendguldenschüsse, dafür waren sie im weitesten Sinne mustergültig herausgespielt. Das freute die Trainer und der erste Treffer fiel bereits in der 5. Minute durch Andreas Huber.

Die Führung löste die Fesseln bei den Gastgebern, die sich bis zur Pause eine 4:0-Führung erspielten. Sie waren dabei nicht so haushoch überlegen, wie es das Scoreboard suggerierte, aber Irschen spielte die Chancen konsequent aus und das hatte Folgen für den Spielstand. David Schett und zweimal Elias Schmidpeter sorgten bis zum Pausenpfiff für eine komfortable 4:0-Führung von Irschen, der bislang besten Saisonleistung.

Lurnfeld gewinnt die zweite Halbzeit, ohne dennoch richtig ranzukommen

So wie einige andere KFV-Vereine in den letzten Wochen, war es auch für Irschen die Premiere unter künstlichem Licht. Die Möglichkeit, freitags zu spielen, eröffnet dem gesamten Verein neue Fenster. In der zweiten Hälfte sah allerdings Lurnfeld besser durch, erzielte durch Julian Pirkebner nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Richard Ranner sofort den ersten Treffer seiner Farben. Es sollte keine 10 Minuten später der zweite durch Goalgetter Daniel Urbas folgen und plötzlich lag kurz Spannung in der Luft.

Irschen ließ sich aber die drei Punkte nicht mehr nehmen. Elias Schmidpeter stand zum dritten Mal frei und erhöhte nur drei Minuten nach dem zweiten Treffer der Gäste auf 5:2. Das war es dann auch. Von der neuerlichen 3-Tore-Hypothek erholte sich Lurnfeld nicht mehr. Urbas konnte nur noch auf 3:5 verkürzen.

Stimme zum Spiel

Antun Miskovic (Spielertrainer Irschen): "Heute musste ich selber nicht spielen, ich hatte genug Leute und die erfüllten ihre Aufgabe so gut, wie noch nie zuvor in der Saison. Pauschallob für die Truppe, ich hoffe, sie spielt genauso gegen Spittal nächste Woche."

Die Besten (Irschen): Elias Schmidpeter (St.) & Markus Wandaller (IV)







