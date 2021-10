Die ersten Punkte gab es für Oberes Mölltal im Derby!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 15:52

Durch ein 4:2 holte sich SPG Oberes Mölltal in der Partie gegen FC Mölltal Obervellach drei Punkte. Es waren zugleich die ersten drei Punkte für die Gastgeber, die damit ihre Negativserie von 10 sieglosen Spielen am Stück beendeten. Zusätzlich rückt man damit auch dem besiegten Gegner bis auf einen Punkt nahe, Mölltal Obervellach hält den letzten Platz für den Klassenerhalt inne.







Oberes Mölltal dreht einen Rückstand in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit

Die Gasteber waren wahrlich nicht vom Glück verfolgt, schon mehrfach an den ersten Punkten, auch gegen starke Gegner, dran und dann gab es doch stets Leermeldungen. Der Beginn im Lokalderby der heuer erstmals vollzähligen Rangersdorfer stand ebenfalls nicht unter einem guten Stern. Ecke für Obervellach, Stefan Pacher stand an der kurzen Stange parat, trifft per Kopf zur Führung (22.).

Der Ausgleich ließ aber nicht lange auf sich warten, Christian Hauser zirkelte einen Freistoß über die Mauer in das Tor (27.). Das Spiel verlief in dieser Phase ausgeglichen, dennoch konnten die Heimischen mit einem Treffer Vorsprung in die Kabinen gehen. Ein langer Ball über die Abwehrkette erreicht Christian Brandstätter in der Schnittstelle, er schob den Ball an Keeper Elias Schachner vorbei zur Pausenführung.

Oberes Mölltal zieht auf 4:1 davon

War die erste Hälfte noch ausgeglichen, so gehörte der zweite Durchgang weitgehend der Fercher-Elf. Die Tore ließen nicht lange auf sich warten, Hauser erwies sich als Meister des ruhenden Balls, diesmal erwischte er Schachner in seiner Tormannecke (53.). Damit war es aber noch nicht vorbei, Oberes Mölltal kam zum entscheidenden vierten Treffer in der 69. Minute. Der eben eingewechselte Niklas Beer bezwang mit einem seiner ersten Ballkontakte abermals Schachner aus einem Konter heraus. Das 4:2 durch Pacher aus einem Elfer war letztendlich nur noch Resultatskosmetik.

Die ersten Punkte bedeuten für Oberes Mölltal zugleich den Anschluss an den Lokalrivalen geschafft zu haben. Nur noch ein Punkt beträgt der Vorsprung der Obervellacher auf die Konkurrenz aus Rangersdorf/Winklern. Zuerst überwog aber die Freude, endlich die ersten Punkte fixiert zu haben, da fiel ein Felsbrocken in Tauerngröße von den Herzen der Gastgeber.

Stimme zum Spiel

Helmut Fercher (Trainer Oberes Mölltal): "Aufgrund der zweiten Hälfte war unser Sieg verdient. Wir spielten bislang oft gar nicht so schlecht, aber insbesondere in der Offensive fehlte dann halt doch ein wenig die Routine. Jetzt schauen wir, so viel wie mögliche Punkte noch mitzunehmen, möglichst vor FC Mölltal zu überwintern."

Die Besten (Oberes Mölltal): Gerwald Wallner (Tor) & Christian Hauser (Sturm)

1. Klasse A: SPG Oberes Mölltal – FC Mölltal Obervellach, 4:2 (2:1)

22 Stefan Pacher 0:1

27 Christian Hauser 1:1

41 Christian Brandstaetter 2:1

53 Christian Hauser 3:1

69 Niklas Beer 4:1

75 Stefan Pacher 4:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!