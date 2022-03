Penk muss sich zu Saisonbeginn mit einem Punkt gegen Tristach begnügen

Details Montag, 28. März 2022 10:10

Obwohl der SV Penk/Reisseck auf dem Papier der klare Favorit war, kamen die Gastgeber gegen den SV Tristach nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Penk/Reisseck. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Das Hinspiel war ohne Treffer geblieben.

Penk mit "logischer" Führung

Das 1:0 in der 30. Minute brachte SV Penk/Reisseck vermeintlich auf die Siegerstraße. Patrick Schönegger verwandelte nach einem Eckball von Kummer per Kopf. Komfortabel war die Pausenführung des Ligaprimus nicht, aber immerhin ging Penk/Reisseck mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Tristach holt verdienten Punkt

Julian Nikolaus war es, der in der 61. Minute das Spielgerät im Gehäuse des SV Penk/Reisseck unterbrachte. Er fing einen schlechten Rückpass ab und traf zum 1:1-Ausgleich. Martin Kummer brachte Penk/Reisseck nach 67 Minuten nach einem schönen Doppelpass die 2:1-Führung ein. Julian Gomig sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 88. Minute ins Schwarze traf. Wieder konnte er einen Fehler in der Penker Verteidigung ausnützen udn netzte sicher ein. Am Ende stand es zwischen SV Penk/Reisseck und Tristach pari.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Penk/Reisseck 35 Zähler zu Buche. 52 Tore – mehr Treffer als SV Penk/Reisseck erzielte kein anderes Team der 1. Klasse A. Penk/Reisseck blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SV Tristach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Fünf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte Tristach kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am kommenden Samstag trifft der SV Penk/Reisseck im Starkstromderby auf den FC Lurnfeld, der SV Tristach spielt tags darauf gegen den SK Kirchbach.

Mario Brenter, Trainer SV Penk: "Es war heute ein typisches erstes Spiel. Wir haben nicht genau gewusst, wo wir stehen. Tristach hat aufopferungsvoll gekämpft und sich dadurch den Punkt auch verdient."

Die Besten: Patrick Schönegger (IV) bzw. Michael Unterluggauer (TW)

1. Klasse A: SV Penk/Reisseck – SV Tristach, 2:2 (1:0)

