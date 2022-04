SV Spittal 1b siegt im Spitzenspiel gegen Kötschach und bringt sich in gute Position

Details Sonntag, 10. April 2022 18:46

Durch ein 2:1 holte sich der SV Spittal/Drau 1b in der Partie gegen OSK Kötschach-Mauthen drei Punkte. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte der OSK Kötschach-M. das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt.

Idealer Zeitpunkt für Führung

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt, aus Sicht der Gäste, vor der Halbzeit traf Matteo Revelant für SV Spittal 1b zur Führung (44.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Rashidi Mohamed Udikaluka den Vorsprung der Gastgeber auf 2:0 (45.). Mit der Führung für Spittal 1b ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Ein Eigentor von Spittal 1b in der 58. Minute brachte Kötschach den 1:2-Anschluss und nochmals Brisanz in die Partie. Tristan Brükk war der Unglücksrabe. Obwohl dem SV Spittal 1b nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Kötschach-Mauthen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Spittal 1b behauptet nach dem Erfolg über OSK Kötschach-M. den dritten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Spittal 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 49-mal zu und man knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Spittal 1b elf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Kötschach hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Zwölf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des OSK Kötschach-Mauthen.

Am nächsten Wochenende reist der SV Spittal 1b zum FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels, zeitgleich empfängt der OSK Kötschach-Mauthen die SPG Oberes Mölltal.

1. Klasse A: SV Spittal/Drau 1b – OSK Kötschach-Mauthen, 2:1 (2:0)

58 Eigentor durch Tristan Bruekk 2:1

45 Rashidi Mohamed Udikaluka 2:0

44 Matteo Revelant 1:0