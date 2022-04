Dalkilic schießt ASKÖ Dellach/Dr. mit zwei Toren zum Heim-Derbysieg gegen Irschen

Details Samstag, 16. April 2022 16:50

Der ASKÖ Dellach/Dr. kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen den ASKÖ Irschen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte aber schließlich Dellach/Dr. die Nase vorn. Partout keine Probleme hatte Irschen im Hinspiel gehabt, als man einen 5:2-Sieg holte, doch zuhause hatte Dellach vor 300 Zuschauern die Derby-Nase vorne.

Ein Konter nach dem anderen

Der ASKÖ Dellach/Drau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tolga Dalkilic traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Nach einem perfekt vorgetragenen Konter, eingeleitet durch einen sensationellen Lochpass von Dellach-Kapitän Amer Jukan, traf Dalkilic zum frühen 1:0. Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Irschen hadert mit Schiri

Irschen hatte dann Pech, als man einen Strafstoß reklamierte, dieser jedoch von Schiedsrichter Edis Skalic nicht gegeben wurde. Mit dem 2:0 sicherte Dalkilic dem ASKÖ Dellach/Dr. nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (78.). Erneut war es ein Konter. Diesmal ein Angriff über die rechte Seite mit anschließendem Stanglpass, der den Sieg der Dellacher endgültig fixierte. Am Ende verbuchte Dellach/Dr. gegen den ASKÖ Irschen einen "Zu-Null-Sieg".

Hans-Peter Schaunig, Sportmanager des ASKÖ Dellach/Drau: "Am Ende sicher ein verdeinter Derbysieg unserer Mannschaft vor einer sehr schönen Kulisse. Amer Jukan war der beste Mann am Platz und hat die Partie schlussendlich auch entschieden."

Die Besten: Jukan, Dalkilic bzw. Keiner

Irschen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 43 Gegentreffer mussten sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Irschen auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Mit diesem Sieg zog der ASKÖ Dellach/Drau an Irschen vorbei auf Platz neun. Irschen fiel auf die elfte Tabellenposition zurück. Nun musste sich Irschen schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am nächsten Wochenende reist Dellach/Dr. zum SV Spittal/Drau 1b, zeitgleich empfängt der ASKÖ Irschen SV Tristach.

1. Klasse A: ASKÖ Dellach/Drau – ASKÖ Irschen, 2:0 (1:0)

78 Tolga Dalkilic 2:0

2 Tolga Dalkilic 1:0