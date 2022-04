Die SG Virgental/TSUVirgen kassiert in Tristach eine deutliche Niederlage

Details Montag, 18. April 2022 10:56

Die SG Virgental/Virgen steckte gegen Tristach eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Die Heimischen waren von Beginn an feldüberlegen und ließen hier keine Zweifel aufkommen, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird. Das Hinspiel hatte noch unentschieden mit 2:2 geendet.

Tristach von Beginn an stärker

Im ersten Durchgang hatte der SV Tristach bereits etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Julian Gomig erzielte in der 22. Minute nach toller Vorarbeit von Clemens Klocker das 1:0. In der 55. Minute war es erneut Julian Gomig, der beim gegenerischen Tormann seine Visitenkarte abgab und auf 2:0 stellte. Elf Minuten später machte dann Lukas Bundschuh mit dem 3:0 den Sack zu. Am Ende behielt Tristach gegen die SG Virgental/TSU Virgen die Oberhand.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Tristach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über SG Virgental/Virgen ist Tristach weiter im Aufwind.

Die SG Virgental/TSU Virgen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Ausbeute der Offensive ist bei den Gästen verbesserungswürdig, was man an den erst 25 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die SG Virgental/TSUVirgen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die letzten Auftritte waren mager, sodass man nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Wochenende reist der SV Tristach zum ASKÖ Irschen, zeitgleich empfängt die SG Virgental/Virgen den SV Penk/Reisseck.