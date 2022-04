Irschen und Tristach teilen sich gerechterweise die Punkte

Details Montag, 25. April 2022 18:37

Am Sonntag kam der SV Tristach beim ASKÖ Irschen nicht über ein 1:1 hinaus. Irschen zog sich gegen Tristach achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Tristach hatte Irschen im Hinspiel noch klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.

Gerechtes X

Irschen geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Julian Gomig das schnelle 1:0 für Tristach erzielte. Schrott wechselte auf Brunner auf die linke Seite, passt zu Gomig in die Mitte und dieser traf ins linke Eck. Der SV Tristach hatte zur Pause also nur eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Das 1:1 von ASKÖ Irschen stellte Marco Heregger sicher (55.). Ein Klärungsversuch der Osttiroler wurde nur ins Mittelfeld gelupft, Irschen eroberte den Ball und nach einem Lochpass auf Heregger netzte dieser im Alleingang auf den Tormann ein. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich das Heimteam und Tristach die Punkte teilten.

Klaus Gomig, Trainer SV Tristach: "Es war ein gerechtes X. Irschen war in der zweiten Hälfte bissiger und wir hätten nach der ersten Hälfte schon 3:0 führen müssen. Irschen hat aber alles reingehauen in der zweiten Hälfte und sich den Punkt verdient."

Die Besten: David Schett (MF) bzw. Lukas Schrott (RA/IV)

Irschen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Irschen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Fünf Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat Irschen derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für den ASKÖ Irschen nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Der SV Tristach nimmt mit 28 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Sieben Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Tristach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Am nächsten Wochenende reist Irschen zum SV Penk/Reisseck, zeitgleich empfängt der SV Tristach den SV Spittal/Drau 1b.

1. Klasse A: ASKÖ Irschen – SV Tristach, 1:1 (0:1)

55 Marco Heregger 1:1

10 Julian Nikolaus Gomig 0:1