Punkteteilung im Derby zwischen dem OSK Kötschach-Mauthen und dem SV Egg

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:39

Jeweils einen Punkt holten der OSK Kötschach-Mauthen und derSV Egg an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Der SV Egg erwies sich gegen Kötschach als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Egg hatte das Hinspiel gegen Kötschach-Mauthen allerdings mit 2:1 gewonnen.

Doppelschlag für Egg

SV Egg legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Mario Michael Tscheliessnig aufhorchen (9./14.). Der SV Egg musste quasi mit dem Pausenpfiff den Treffer von Christian Niescher zum 1:2 hinnehmen (45+1.). Nach einem Dopplpass traf er ins linke kurze Eck. Ein Tor mehr für die Gäste machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Mario Niescher rettet einen Punkt

Kurz vor Ende der Partie war es Bruder Mario Niescher, der dem OSK Kötschach-Mauthen rettete und den Ausgleich markierte (88.). Er traf per Strafstoß nach einem Foul an Brunner. Nach einer deutlichen Führung wähnte der SV Egg die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der Tabellenprimus stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis. In Minute 88 sah noch Kevin Moser nach einer Beleidigung den roten Karton und auch Wolfgang Mörtl, der Trainer von Eck bekam noch die Ampelkarte zu sehen.

Bernd Zerza, Sektionsleiter OSK Kötschach: "Klar wollten wir heute gewinnen aber in erster Linie auch nicht verlieren. Egg ist eine starke Mannschaft. Mit dem 2:2 sind wir sehr zufrieden. Es bleibt damit vorne spannend."

Die Besten: Ivan Timeus (ZM) bzw. Jure Zeljak (ST)

Offensiv konnte Kötschach in der 1. Klasse A kaum jemand das Wasser reichen, was die 57 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Das Heimteam verbuchte insgesamt 15 Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Kötschach-Mauthen blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Ein Punkt reichte dem SV Egg, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 33 Punkten steht Egg auf Platz fünf. Neun Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Egg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Weiter geht es für den OSK Kötschach-Mauthen am kommenden Wochenende daheim gegen FC Lurnfeld. Für den SV Egg steht am ein Duell mit dem FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels an.

1. Klasse A: OSK Kötschach-Mauthen – SV Egg, 2:2 (1:2)

88 Mario Niescher 2:2

46 Christian Niescher 1:2

14 Mario Michael Tscheliessnig 0:2

9 Mario Michael Tscheliessnig 0:1