Penk lässt in Oberlienz Punkte liegen, rettet aber spät noch einen Zähler

Details Sonntag, 22. Mai 2022 18:58

Oberlienz und Penk/Reisseck verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Die Sportunion Oberlienz erwies sich gegen den SV Penk/Reisseck als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus, was den Mölltalern im Kampf um den Titel natürlich sehr weh tat. Das Hinspiel war 5:3 zugunsten von Penk/Reisseck ausgegangen.

Nervöse Gäste

Bei Penk merkte man, dass man wusste, um wieviel es in dieser Partie geht. Mario Steiner brachte Oberlienz nach 36 Minuten die 1:0-Führung. Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Später Treffer rettet einen Punkt

Der SV Penk/Reisseck traf in Minute 89 in Person von Patrick Schönegger doch noch zum Ausgleich. Am Ende trennten sich die Sportunion Oberlienz und der SV Penk/Reisseck schiedlich-friedlich.

Georg Rohracher, Trainer SV Oberlienz: "Penk schien am Anfang etwas nervös, sie hatten auch viel zu verlieren. Am Ende war es ein gerechtes Remis. Wir hätten es aber auch über die Zeit bringen müssen. Penk hatte ein Chancenplus, wir haben aber gut verteidigt."

Die Besten: Pauschallob bzw. Schönegger (VT)

Während Oberlienz am nächsten Wochenende beim SK Kirchbach gastiert, duelliert sich der SV Penk/Reisseck zeitgleich mit dem SV Egg.

1. Klasse A: Sportunion Oberlienz – SV Penk/Reisseck, 1:1 (1:0)

89 Patrick Schoenegger 1:1

36 Mario Steiner 1:0