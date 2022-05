Penk hat es nach dem Sieg gegen Egg jetzt selbst in der Hand

Details Sonntag, 29. Mai 2022 05:59

Nichts zu holen gab es für den SV Egg bei Penk/Reisseck. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 4:2. Der SV Penk/Reisseck erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen einen starken Gegner einen Dreier. Da gleichzeitig Kötschach in Tristach mit 1:2 den Kürzeren zog, kann Penk am kommenden Wochenende beim ultimativen Spitzenspiel bereits den Titel und Aufstieg fixieren. Im Hinspiel hatte SV Egg mit einem 3:0 die Punkte daheim behalten.

Gäste-Tormann im Mittelpunkt

Penk startete stark in dieses Spiel und kam auch bals zu einigen guten Chancen. Doch der besten disponierte Tormann der Gäste, Elias, Koller, hilet sein Kasten lange Zeit mit Bravour sauber. Für den Führungstreffer von Penk/Reisseck zeichnete Dominik Eder verantwortlich, der nach Vorarbeit von Kriegl und Rauter einnetzte (38.). Den Freudenjubel des Spitzenreiters machte Kevin Moser zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (42.). Der kleinste Mann am Platz traf nach einer Ecke per Kopf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Kriegl einmal mehr der Matchwinner

Benjamin Eder machte in der 47. Minute das 2:1 von SV Egg perfekt. Jetzt wurde Penk richtig munter und legte los, wie die Feuerwehr. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Christian Kriegl mit den Treffern (55./68./88.) zum 4:2 für SV Penk/Reisseck. Am Ende stand Penk/Reisseck als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Mario Brenter, Trainer des SV Egg: "Wir haben starke begonnen, dann aber kurz vor und nach der Pause zwei blöde Tore bekommen. Nach dem 1:2 hat die Mannschaft aber Gas gegeben, nicht die Geduld verloren und meisterlich gekämpft. Jetzt können wir den ersehnten Aufsteig schon am kommenden Wochenende fixieren. Es bleibt aber weiter sehr spannend."

Die Besten: Pauschallob, insbesonders Kriegl bzw. Keiner

Nach 24 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV Penk/Reisseck 54 Zähler zu Buche. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Penk/Reisseck seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 13 Spiele ist es her.

Kurz vor Saisonende besetzt SV Egg mit 39 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Die vergangenen Spiele waren für den Gast nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Nach SV Penk/Reisseck stellt SV Egg mit 67 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Nächstes Wochenende gastiert Penk/Reisseck beim OSK Kötschach-Mauthen, der SV Egg empfängt zeitgleich den SK Kirchbach.

1. Klasse A: SV Penk/Reisseck – SV Egg, 4:2 (1:1)

88 Christian Kriegl 4:2

68 Christian Kriegl 3:2

55 Christian Kriegl 2:2

47 Benjamin Eder 1:2

42 Kevin Moser 1:1

38 Dominik Jonas Eder 1:0