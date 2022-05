Derbysieg des FC Mölltal über oberes Mölltal nährt die Hoffnung auf den Klassenerhalt

Details Montag, 30. Mai 2022 06:27

Der FC Mölltal errang am Samstag einen 2:0-Sieg über Oberes Mölltal. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Mölltal Obervellach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte Oberes Mölltal noch für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Späte Entscheidung

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Stefan Pacher brach für FC Mölltal Obervellach den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Er setzte einen Freistoß von der Strafraumgrenze mit einem wunderschönen Schuss genau ins Kreuzeck. Nico Hackl stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für die Gastgeber her (88.). Nach einem Konter mit einem langen Ball in die Spitze überspielte er den zu weit vor dem Tor stehenden Tormann und traf ins leere Gehäuse. Letztlich konnte sich die SPG Oberes Mölltal nicht aus dem Abstiegssog befreien, beim FC Mölltal hingegen kann man noch auf den Klassenerhalt hoffen.

Philipp Sehm, Sektionsleiter FC Mölltal: "Es war eine offene Partie. In der ersten Hälfte war das Spiel ausgeglichen und in der zweiten wir etwas besser. Wir hatten heute das bessere Ende auf unserer Seite."

Die Besten: Nico Hackl (LM), Stefan Pacher (ST) bzw. Christian Brandstätter (ZM)

Der FC Mölltal Obervellach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert FC Mölltal knapp im gesicherten Bereich. Mölltal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und 18 Pleiten. Der FC Mölltal erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Mit 74 Gegentreffern hat Oberes Mölltal schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 22 Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,08 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr man bisher ein. Die SPG Oberes Mölltal muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse A markierte weniger Treffer als Oberes Mölltal.

Am nächsten Wochenende reist der FC Mölltal Obervellach zur Sportunion Oberlienz, zeitgleich empfängt Oberes Mölltal die SG Virgental/TSU Virgen.

1. Klasse A: FC Mölltal Obervellach – SPG Oberes Mölltal, 2:0 (0:0)

88 Nico Hackl 2:0

68 Stefan Pacher 1:0