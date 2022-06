Sillian hat gegen Tristach nach starker erster Halbzeit die Nase vorn

Details Samstag, 04. Juni 2022 16:10

Durch ein 2:0 holte sich der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels in der Partie gegen SV Tristach drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FC Sillian die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Tristach mit 3:2 gesiegt.

Alles klar nach 20 Minuten

Der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dejan Bozicic traf in der fünften Minute mit einem Weitschuss aus gut 20 Metern vie Lattenpendler zur frühen Führung. Manuel Schranzhofer machte in der 16. Minute das 2:0 der Heimmannschaft perfekt. Nach einem Steilpass überliefg er einen Verteidiger und schob den Ball am Schlussmann vorbei ins Gehäuse. Den Grundstein für den Sieg über SV Tristach legte FC Sillian bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis. Trsitach kam zwar auf, doch Torerfolg war ihnen an diesem Tag keiner gegönnt.

Konrad Werth, Obmann Silian: "In der ersten Hälfte hatte Tristach nur eine Chance. Wir hatten sie super im Griff. Es gab generell wenige Chancen. In der zweiten Hälfte kam Tristach dann etwas auf, aber unser Sieg war nie gefährdet."

Die Besten: Benjamin Fürhapter (MF), Dejan Bozicic (MF), Manuel Schranzhofer (ST), Thomas Pranter (ST) bzw. Daniel Angerer (ST), Julian Gomig (ST)

Gegen Ende der Spielzeit weiß der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels die Abstiegsränge hinter sich. Die letzten Resultate von Sillian konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien. Tristach befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Während der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels am nächsten Wochenende beim SV Penk/Reisseck gastiert, duelliert sich Tristach zeitgleich mit dem ASKÖ Dellach/Drau.

1. Klasse A: FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels – SV Tristach, 2:0 (2:0)

16 Manuel Michael Schranzhofer 2:0

5 Dejan Bozicic 1:0