Penk holt sich im Fotofinish gegen Sillian doch noch den Meistertitel

Details Sonntag, 12. Juni 2022 04:34

Der SV Penk/Reisseck bestätigte noch einmal die herausragende Saisonleistung und holte sich im letzten Ligaspiel einen 1:0-Sieg. Da der direkte Konkurrent Kötschach im Fernduell in Kirchbach nur ein 1:1-Unentschieden erreichte, war der Meistertitel fix und der Jubel im unteren Mölltal kannte keine Grenzen. Der Gastgeber war beim 1:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Paukenschlag nach Wiederanpfiff

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Für das erste und schließlich entscheidende Tor sorgte Dominik Eder. In der 46. Minute traf der Spieler von SV Penk/Reisseck nach Vorarbeit und Stanglpass von Hannes Istenig ins Schwarze. Mit dem Ende der Spielzeit strich Penk/Reisseck gegen den FC Sillian die volle Ausbeute ein und darf sich über den Aufstieg in die Unterliga West freuen.

Mario Brenter, Trainer des SV Penk/Reisseck: "Ein Wahnsinn, das ist Fußball. Ich bin so unglaublich stolz auf meine Mannschaft, da sie bis zum Schluss an sich geglaubt hat und jetzt verdient Meister geworden ist. Penk hat sich das nach den letzten Jahren absolut verdient."

Foto (SV Penk): Die Meistermannschaft des SV Penk steigt in die Unterliga auf

Nach dem letzten Spiel der Saison kann SV Penk/Reisseck die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Klasse A feiern. Penk/Reisseck bewies in dieser Saison sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Qualität, sodass Penk unterm Strich mit einem sehr guten Torverhältnis von 78:29 dasteht. Die Saisonbilanz von Penk/Reisseck ist beeindruckend. 17 Siege und sechs Remis stehen nur drei Niederlagen gegenüber. Der SV Penk/Reisseck zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte acht Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Nach allen 26 Spielen steht FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels auf dem zehnten Tabellenplatz. Die Gäste beenden die Saison mit einer Bilanz von acht Siegen, sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen.

1. Klasse A: SV Penk/Reisseck – FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels, 1:0 (0:0)

46 Dominik Jonas Eder 1:0