Spiel auf Messers Schneide, doch Oberes Mölltal kann den Abstieg in Irschen nicht verhindern

Details Sonntag, 12. Juni 2022 19:26

Die SPG Oberes Mölltal bestätigte leider auch im letzten Ligaspiel die schlechte Saisonleistung und verabschiedet sich mit einer 1:2-Niederlage gegen ASKÖ Irschen aus der 1. Klasse A. Irschen wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Mit der Unterstützung des heimischen Publikums im Rücken war es Oberes Mölltal gelungen, das Hinspiel mit 3:1 für sich zu entscheiden.

Enge Kiste

In der 14. Minute ging der ASKÖ Irschen in Front. Elias Schmidpeter war es, der vor 200 Zuschauern zur Stelle war und nach einem öffnenden Doppelpass einnetzte. Oberes Mölltal war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Nach Ausgleich folgt der Hammer

In der 70. Minute erzielten die Gäste den Ausgleich. Lukas Göritzer traf nach einem verlorenen Zweikampf der heimelf mit einem satten Schuss zum 1:1. Vier Minuten später ging Irschen durch den zweiten Treffer von Schmidpeter aber wieder in Führung. Nach einem Konter zog er alleine auf das gegnerische Tor, spielte den Tormann aus und netzte sicher und souverän zum 2:1 ein. Schließlich holte der Gastgeber gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.

Peter Benedikt, Trainer ASKÖ Irschen: "Es war ein Spiel auf des Messers Schneide. Die Mölltaler haben aufopferungsvoll gekämpft und sich gegen den Abstieg gewehrt."

Die Besten: Pauschallob für die kämpferische Leistung an beide Teams

Der ASKÖ Irschen hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt Irschen aber den Klassenerhalt sicher. Sowohl die Leistung der Hintermannschaft als auch die der Offensive ließen in dieser Saison zu wünschen übrig, sodass Irschen die Spielzeit mit einem mageren Torverhältnis von 47:60 abschließt. Die Saisonbilanz von Irschen kommt dürftig daher, wie sechs Siege, sieben Remis und 13 Niederlagen nachhaltig belegen.

Nach allen 26 Spielen steht die SPG Oberes Mölltal auf dem 14. Tabellenplatz, was leider den Abstieg bedeutet. Der Offensive von Oberes Mölltal mangelte in dieser Spielzeit an Durchschlagskraft. Lediglich 25 Tore stehen zu Buche. Für die SPG Oberes Mölltal geht ein desolates Fußballjahr zu Ende, in dem lediglich drei Siege und drei Remis geholt wurden. 20-mal gab es für die oberen Mölltaler überhaupt nichts zu ernten. Mit der Leistung der letzten Spiele wird Oberes Mölltal so unzufrieden wie mit dem gesamten Saisonverlauf sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste niederschmetternde Bilanz.

1. Klasse A: ASKÖ Irschen – SPG Oberes Mölltal, 2:1 (1:0)

74 Elias Schmidpeter 2:1

70 Lukas Goeritzer 1:1

14 Elias Schmidpeter 1:0