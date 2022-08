Aufsteiger Ainet holt gegen den SV Tristach die ersten drei Punkte!

Details Sonntag, 31. Juli 2022 23:39

Die TSU Ainet schaffte letzte Saison den sportlichen Aufstieg von der 2. Klasse in die 1. Klasse A. Nachdem man die erste Runde zu Hause leider verloren hat, waren die Spieler auf einen Sieg aus. Dies gelang ihnen auch. In einem einseitigen Sonntagsspiel gewannen sie vor heimischem Publikum gegen den SV Tristach mit 3:0. Die Gäste kamen die ganze Partie hindurch nie richtig ins Spiel.

Ainet startete giftig in die Partie und ließen ihre Gegner nicht viel vom Ball sehen. Viele gute Chancen wurden am Anfang vergeben. Zum ersten Mal jubeln durften die 200 Zuseher am Sportplatz in Ainet erst in der 42. Minute, als Chirawat Kareerat seine Mannschaft in Führung schoss. Mit dieser knappen Führung ging es dann auch in die Halbzeit. Nach der 15-minütigen Pause zeigte sich das gleiche Bild. Ainet machte das Spiel, Tristach lief hinterher. So dauerte es auch nicht lange bis die Führung der Heimischen ausgebaut wurde: In Minute 55 beförderte Vasile-Laurentiu Nemes einen Freistoß in die Maschen. Für den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie sorgte erneut Chirawat Kareerat in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages.

Ein Tag zum Vergessen für Tristach

Für den SV Tristach hingegen verlief diese Nachmittagspartie überhaupt nicht nach Wunsch, nach einer Verletzung mussten die Gäste bereits früh in der ersten Halbzeit wechseln. Das ganze Spiel durch fanden sie kein Rezept gegen die stark aufspielenden Gastgeber.

Tristach-Trainer Klaus Gomig:

„Ainet war von Anfang an die bessere Mannschaft, sie waren um einiges aggressiver und haben uns nicht ins Spiel kommen lassen. Wir waren zeitweise viel zu kopflos unterwegs, der Mannschaftsgeist fehlte, wir spielten einfach nicht mannschaftlich. Gratulation an Ainet für die ersten drei Punkte in der 1. Klasse.“



Für Tristach bleibt nur zu hoffen, dass man sich bis zum Heimspiel gegen Egg wieder fängt und eine bessere Leistung erzielt werden kann. Ainet muss die Auswärtsreise zur SG Virgental/TSU Virgen antreten.