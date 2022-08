Nach 0:0 zur Halbzeit! Kötschach-Mauthen dreht in Durchgang zwei auf und holt Sieg.

Details Montag, 08. August 2022 10:03

Einiges ist in dieser dritten Runde der 1. Klasse A passiert. Viel Aufmerksamkeit erregte das Spiel in Tristach, welches aufgrund eines vorhergehenden Verkehrsunfalles abgesagt worden ist. Das Ende jener Runde setzte aber schließlich ein Kantersieg in Obervellach. Dabei sah es nach 45 Minuten noch gar nicht danach aus. Dennoch trennten sich der FC Mölltal Obervellach und der OSK Kötschach-Mauthen vor gut 120 Zuschauern am Sportplatz des FC Mölltals schlussendlich mit 0:4. Zwei Eigentore waren dabei ausschlaggebend. Drei verdiente Punkte gingen durch diesen Matchgewinn also ins Gailtal.

Kötschach-Mauthen bestimmte von Beginn an das Spiel

Bereits von Anfang an versuchte der OSK Kötschach-Mauthen dieses Spiel in die Hand zu nehmen. An den 5:1-Sieg letzte Woche zu Hause gegen Dellach wollte die Mannschaft von Bernd Feil gerne anknüpfen. Man sah ihnen auch an, dass sie dieses Ziel verfolgen, denn die Gäste drückten ständig und kamen dadurch auch zu vielen Chancen in der ersten Halbzeit. Obwohl einige davon zwingend waren, wollte der Ball nicht ins Tor. Kurz nach Wiederanpfiff kam auch der FC Mölltal zu einer Gelegenheit, welche ebenfalls nicht im Netz landete.

Ein Eigentor bricht den Torbann

64 Minuten dauerte es, bis dann der erste Ball für Kötschach-Mauthen im Netz zappelte. Bitter nur für die Mölltaler, dass jenes Tor ein Eigentor durch Florian Angermann war. Hätte der Verteidiger den Ball nicht ins Tor gelenkt, wäre es aber wahrscheinlich trotzdem ein Treffer geworden. Dieses Tor brauchte das Spiel, denn danach war der Torbann gebrochen. Marco Lesiak legte in der 71. Minute nach und erzielte das 2:0 für seine Mannschaft. In Minute 84 kam es noch dicker für den FC Mölltal. Nachdem bereits das 1:0 durch ein Eigentor fiel, musste das 3:0 auch wieder einem eigenen Mann angerechnet werden. Diesmal war Andreas Reicher der Pechvogel, der den Ball so touchierte, dass er unhaltbar für den Keeper wurde. Somit war die Vorentscheidung gefallen. Mario Niescher setzte dann noch in der 90. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Bernd Feil, Trainer OSK Kötschach-Mauthen:

„Alles in allem war der Sieg in dieser Höhe schon verdient für uns. Wir hatten eine höhere Anzahl an Möglichkeiten, welche wir in der zweiten Halbzeit effizient genützt haben. Die Mölltaler hatten zwar auch ein paar Möglichkeiten, doch das Chancenplus lag klar auf unserer Seite. Sie haben aber auch sehr gut gekämpft und vor allem in Halbzeit eins stark dagegengehalten. Gegen diese junge Mannschaft hat sich schlussendlich unsere Routine durchgesetzt. Nachdem wir nun recht gut in die neue Saison gestartet sind, wartet nächste Woche mit Spittal wieder ein schwieriger Gegner auf uns. Wir wollen aber zeigen, dass wir letztes Jahr nicht umsonst vorne dabei waren und streben auch dieses Jahr wieder eine Platzierung im oberen Drittel der Tabelle an.“

Der OSK Kötschach will weiterhin auf Punktejagd gehen. Nächsten Samstag wartet mit dem SV Spittal 1b auf heimischem Platz wieder eine schwierige Aufgabe auf die Gailtaler. Der FC Mölltal Obervellach muss an den Millstättersee nach Seeboden reisen und dort um ein paar Zähler kämpfen.