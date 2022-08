Drei Mal Heregger! Irschen entscheidet Drautal Derby für sich

Details Sonntag, 21. August 2022 10:03

In der 5. Runde der 1. Klasse A stand ein Derby im Drautal am Spielplan. Der ASKÖ Dellach/Drau erwartete zu Hause den Nachbarn ASKÖ Irschen. Nur gut sieben Kilometer trennen diese beiden Mannschaften, fußballerisch waren es jedoch vor dieser Runde ganze zehn Tabellenplätze. Jener Abstand wurde nach dieser Partie noch ein wenig größer und vor allem Marco Heregger war ausschlaggebend dafür. Die Fans sahen ein Duell, welches der ASKÖ Irschen schlussendlich klar mit 3:0 für sich entscheiden konnte.

Derbystimmung erst nach 30 Minuten

Trotz der Motivation der ca. 350 Zuschauern im Waldbadstadion in Dellach war am Spielfeld zu Beginn nicht viel von einem Derby zu sehen. Bis auf zwei gelbe Karten auf Dellacher Seite war in den ersten 30 Minuten wenig zu verzeichnen. Schließlich brachte dann in Minute 32 Marco Heregger den ersten Treffer durch einen abgefälschten Schuss auf die Anzeigetafel. Der Bann war gebrochen, denn nur vier Minuten später setzte Irschen nach. Nach einem Foul von Namenskollegen Heregger auf Dellacher Seite und einem schön geschossenen Freistoß vom Heregger der Irschner, stand es zum Halbzeitpfiff 2:0 für die Gäste.

Irschen macht den Deckel drauf

Die Devise für Dellach war natürlich klar in Hälfte zwei: den Rückstand vor heimischem Publikum aufzuholen. Lange versuchten sie dies auch, doch im Netz zappelte der Ball für die Gastgeber nicht. Stattdessen war es eine Viertelstunde vor Schluss wieder Marco Heregger, der den Deckel für seine Mannschaft draufmachte und sich über einen Hattrick in diesem Derby im Drautal freute. Aber nicht nur Heregger darf sich freuen, die ganze Mannschaft hat Grund zu feiern. Nach den Samstagpartien lacht der ASKÖ Irschen mit elf Punkten vom ersten Tabellenrang und fällt auch nach dieser 5. Runde nicht unter den zweiten Platz. Der ASKÖ Dellach kann hingegen nach drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen erst drei Punkte in dieser Saison verzeichnen. Auf den ersten Dreier warten die Drautaler noch heiß ersehnt.

Sascha Kristler, Obmann Stv. ASKÖ Irschen:

„Am Anfang war es eine Partie auf Augenhöhe mit sehr wenigen Chancen. Dann aber der 30. Minute hat sich das Spiel auf unsere Seite gedreht. Ein abgefälschter Schuss, der ein wenig glücklich war und der Freistoß zum zweiten Tor haben dies bestätigt. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte dann Dellach eine Druckphase, in der auch das 2:1 hätte passieren können. Wir hielten aber gut verteidigt und schließlich in einem Konter den Deckel draufgemacht. Man of the Match mit seinen drei Toren ganz klar Marco Heregger. Unser Ziel ist es, mit einem attraktiven Fußball uns in den Top 5 festzusetzen und möglichst viele junge Spieler zur ersten Mannschaft zu führen. Das wird uns auch in den nächsten Partien hoffentlich gelingen.“

In der nächsten Runde wartet auf den ASKÖ Dellach auswärts der Aufsteiger die TSU Ainet. Beide kämpfen um den Sprung aus dem Tabellenkeller. Der ASKÖ Irschen erwartet vor eigenem Publikum den FC Mölltal Obervellach.