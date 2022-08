Spiel auf ein Tor! Cupüberraschung Obermillstatt geht gegen Lurnfeld unter

Details Mittwoch, 24. August 2022 17:24

Eine torreiche Cuppartie fand an diesem Dienstagabend am Sportplatz in Obermillstatt statt. Dort trafen in der 3. Runde des Villacher Bier/KFV-Cups der Zweitligist SV Obermillstatt auf den FC Lurnfeld, der seine Spiele in der 1. Klasse A austrägt. Gut 60 Zuschauer freuten sich über ein Torspektakel, an dem aber nur die Fans des FC Lurnfelds Gefallen gefunden haben. So deklassiert der Erstligist den Zweitligisten nämlich vor heimischer Kulisse mit sechs Toren Unterschied. Einen großen Anteil daran hatte Daniel Urbas, der einen Fünferpack für seine Mannschaft erzielte.

Grundstein in erster Hälfte gelegt

Die Euphorie Obermillstatts vom Zweitrundensieg gegen Unterligisten Admira Villach verblasste schnell denn bereits von Beginn an wollten die Gäste zeigen, wo der Hammer hängt. Nach einem Abschluss in der ersten Minute, saß gleich zwei Minuten später der zweite. Daniel Urbas war der Torschütze. Gleich vier Minuten später kam ein Lurnfelder im Strafraum von Obermillstatt zu Fall und der Schiedsrichter gab einen Elfer, den erneut Daniel Urbas sicher verwandeln konnte. In weiterer Folge fingen sich die Gastgeber ein wenig, kamen aber nie gefährlich vors Tor. Eine Szene, in der Schiedsrichter Strauss schlussendlich auf den Elfmeterpunkt zeigte, markierte die erste Strafraumszene für den SV Obermillstatt, der diesen Strafstoß auch in Form von Michael Obweger verwerten konnte. Wenig beeindruckt dadurch setzten die Gäste gleich darauf wieder nach. Urbas schnürte seinen Hattrick und Ivan Glavic traf zum 1:4 kurz vor dem Halbzeitpfiff.

Keine Chance für Obermillstatt

Zur Pause wechselten die Lurnfelder ordentlich durch, das ganze Kontingent auf der Bank wurde aufgebraucht. Alle sollten ein wenig Spielpraxis sammeln. Doch auch durch diese Wechsel änderte sich das Spiel keineswegs. Weiterhin ging das Spiel nur auf ein Tor, nämlich auf jenes der Gastgeber. So konnte Robert Granegger kurz nach Wiederanpfiff einen abgefälschten Schuss verwerten, ehe Urbas mit einem Abstauber sein viertes Tor an diesem Abend erzielte. Lurnfeld ließ trotz der hohen Führung nicht nach, kam immer wieder zu Chancen während von der Heimmannschaft wenig bis gar nichts kam. Schlussendlich setzte Daniel Urbas gut zehn Minuten vor Abpfiff den Schlusspunkt und konnte sich über einen Fünferpack und einem 7:1-Auswärtssieg seiner Mannschaft freuen.

Arnold Freissegger, Trainer FC Lurnfeld:

„Zuerst muss ich sagen: Hut ab vor Obermillstatt für diese Mannschaft und dass sie so weit gekommen sind. Im Spiel waren sie jedoch relativ chancenlos gegen uns. Wir haben einen guten Start hingelegt und uns auch nicht durch den Elfer von ihnen beirren lassen. Am Ende haben wir diese Partie sehr verdient gewonnen. Nächste Runde wartet mit St. Jakob/Ros. ein ziemlicher Riese auf uns. Normal müsste es dort im Achtelfinale auch Schluss sein für uns, aber wer weiß. Wir wollen unser Bestes geben, denn der Cup hat seine eigenen Gesetze.“

Gerne will der FC Lurnfeld diese Euphorie und diesen Schwung in die Liga mitnehmen und im nächsten Spiel gegen Tristach eine ähnlich gute Leistung an den Tag bringen. Das Achtelfinale im Cup gegen St. Jakob/Ros. steht in zwei Wochen an. Obermillstatt will sich auch wieder fangen um gegen den Tabellenführer der 2. Klasse B Rosegg auswärts am Samstag bestehen zu können.