Viermal richtig, einmal falsch! Tscheliessnig trifft beim 4:4 im Derby fünf Mal!

Vier Treffer einer Mannschaft reichen im Normalfall für einen Sieg. Doch nicht in der 1. Klasse A! Am späten Sonntagnachmittag lud der SV Egg den OSK Kötschach-Mauthen zum Heimspiel in der sechsten Runde. Die Partie war nichts für schwache Nerven, schlussendlich endete die Partie mit acht Toren. Mann des Spiels war Mario Tscheliessnig, welcher fünf Tore erzielte. Ein Treffer ging jedoch unglücklich ins eigene Tor, so endete das Derby mit 4:4!

Von Anfang an wurde sich nichts geschenkt

Knapp 300 ZuseherInnen besuchten das hochklassige Match, in dem es gleich von Anfang an wild umherging. Die Heimischen gingen in Minute 16 in Führung, Mario Tscheliessnig blieb cool und ließ seine Mannen und die Fans zum ersten Mal jubeln. Das wollte sich Kötschach-Mauthen nicht gefallen lassen, sie drückten auf den Ausgleich. Nach einigen vergebenen Hochkarätern erlöste Nikola Vidovic sein Team in der 32. Minute. Als man dachte, 1:1 wäre der Pausenstand, setzte Egg nochmal einen Nadelstich. Knapp vor der Pause war es wieder Tscheliessnig, welcher mit seinem zweiten Tagestreffer die Führung wiederherstellte.

Tscheliessnig trifft noch drei Mal, jedoch einmal ins falsche Tor

Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten die Gäste, nur knapp nach dem Wiederanpfiff folgte der Ausgleich, Mario Hartlieb nahm Maß und traf zum 2:2. Mario Tscheliessnig und seine Teamkollegen aus Egg ließen sich das aber nicht bieten, er sorgte per Strafstoß für die dritte Führung der Heimmannschaft an diesem Nachmittag. Scheinbar war Tscheliessnig in einem richtigen Torrausch, leider war aber genau er der Unglücksrabe, welcher mit einem Eigentor die Partie wieder quasi auf 0 stellte. In Minute 78 drehte Kötschach-Mauthen die Partie und ging in Führung, nachdem Mario Niescher das vierte Tor der Gäste erzielte. Das Derby wurde immer heißer, trotz zweier Ausschlüsse nach Gelb/Rot bei Kötschach-Mauthen sah man lange wie der Sieger aus. Doch Egg konnte in letzter Minute per Elfmeter noch ausgleichen. Und wer, wenn nicht Mario Tscheliessnig! Mit seinem vierten Treffer ins richtige Tor sorgte der Man of the Match für den Endstand von 4:4.

Trainer Wolfgang Mörtl, SV Egg:

„Zurzeit haben wir leider viele verletzte Spieler, deshalb spielen wir mit vier 15-jährigen Kickern, welche ihre Sache aber super erledigten, wie auch der Rest der Mannschaft. Wenn man vier Tore zu Hause schießt, sollte man eigentlich die Partie auch gewinnen. Durch das Eigentor und einige Eigenfehler war dies aber leider nicht der Fall. Wir sind froh, dass wir in der letzten Minute noch ausgleichen konnten. Alles in allem finde ich, ist es eine gerechte Punkteteilung. Kompliment an meine Mannschaft!“