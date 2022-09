Ein munteres Hin und Her! Die SG Virgental/TSU Virgen besiegt Dellach/Drau

Details Montag, 12. September 2022 13:46

Die achte Runde in der 1. Klasse A stand an diesem Wochenende am Programm. Es ereigneten sich wieder spannende Spiele mit vielen Toren. Eines davon war das Aufeinandertreffen der SG Virgental/TSU Virgen gegen den ASKÖ Dellach/Drau. Das Spiel war von Führungswechseln und schönen Toren geprägt, das bessere Ende konnten aber die Osttiroler verzeichnen. Nach einem offenen Schlagabtausch mit sieben Treffern konnten sie die Gäste aus dem Drautal mit 4:3 nach Hause schicken.

Munterer Beginn in Osttirol

Alles war angerichtet für einen spannenden Fußballnachmittag. Dellach/Drau verzeichnete einen besseren Start in die Partie und konnte nach zehn Minuten in Führung gehen, Patrick Lagger nutzte eine Unachtsamkeit in der Osttiroler Defensive eiskalt aus. Die ZuseherInnen im Virgental wurden danach aber auch nicht lange auf die Folter gespannt, was das Bejubeln von Toren angeht. Nur fünf Minuten später glich Stefan Stemberger aus. Er vollendete einen Stangler nach einem schönen Doppelpass von der linken Seite. Das Spiel ging munter weiter, auch das nächste Tor ließ nicht lange auf sich warten. Amer Jukan sorgte für die neuerliche Führung der Gäste, er verwertete einen Elfmeter sicher.

35-Meter-Kracher und erstmalige Führung der Gastgeber

In der 37. Minute durften die heimischen Fans ein seltenes Kunststück bejubeln. Virgen wurde ein Freistoß aus ca. 35 Metern Torentfernung zugesprochen. Mario Berger nahm sich ein Herz und zielte direkt auf das gegnerische Tor. Damit überraschte er den Drautaler Schlussmann, welcher zu weit vorne stand. Nach diesem Kunststück geschah in Halbzeit eins kein Treffer mehr, der Halbzeitpfiff ertönte beim Spielstand von 2:2. Als die zweite Halbzeit angepfiffen wurde, dauerte es nicht lange bis zum nächsten Torjubel angesetzt werden durfte. Jetzt wendete sich aber das Blatt und die Gastgeber konnten erstmals in diesem Spiel in Führung gehen. Fabio Pargger traf von der rechten Seite sehenswert mit einem Volleyschuss. Danach passierte längere Zeit weniger, Dellach war besser im Spiel, konnte aber keinen weiteren Treffer verbuchen. Ganz anders sah es für Virgen aus. In Minute 82 erzielte Marcel Berger das vorentscheidende 4:2. Thomas Schaunig von Dellach/Drau konnte somit in der 89. Minute nur mehr auf 3:4 verkürzen. Anstelle eines weiteren Treffers mussten die Gäste einen späten Platzverweis einstecken: Lukas Konrad sah seine zweite gelbe Karte und wurde folglich vom Feld geschickt. Das Spiel endete kurz darauf, der Heimsieg beschert der SG drei wichtige Punkte.

Andreas Steiger, Trainer SG Virgental/TSU Virgen:

„Wir haben das Match über den Kampf gewonnen. Die Torchancen, die wir erhalten haben, haben wir effektiv genutzt. Dellach/Drau war uns spielerisch überlegen, mit Hartnäckigkeit und einem sicheren Rückhalt in unserem Gehäuse konnten wir aber die Partie für uns entscheiden. Das Spiel machte uns und den Zusehern viel Spaß. Nächste Woche freue ich mich wieder auf einige Rückkehrer, welche nach Verletzungen oder Urlaubspausen wieder einsatzbereit sind. Nächster Gegner für uns ist der FC Mölltal, hier ist es schwierig jemanden in die Favoritenrolle zu setzen. Ich freue mich auf die Partie.“