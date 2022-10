Außenseiter Egg triumphiert nach Kampf über Irschen!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 22:31

In der 1. Klasse A stand an diesem Wochenende die zwölfte Runde am Programm. In fünf von sieben Partien wurden exakt fünf Tore erzielt, wie auch im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Egg und dem ASKÖ Irschen. Egg ging aufgrund der Tabellensituation als Außenseiter in die Partie, 14 Punkte weniger hatten die Gastgeber vor dem Spiel als Gegner Irschen. Egg konnte trotzdem aufgrund einer kämpferischen Leistung das Match mit 3:2 für sich entscheiden.

Eigentlich lief am Samstagnachmittag anfänglich alles nach Plan für Irschen. In Minute 20 konnten die Drautaler eine beherzte Anfangsphase belohnen, Marcel Mandler brachte die Gäste in Führung. Das ließ sich Egg aber nicht gefallen, neun Minuten später stellte Mario Tscheliessnig auf 1:1. Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt glücklich aus der Sicht von Egg, Irschen hatte mehr vom Spiel. Dann geschah aber in Halbzeit eins nichts mehr, mit einem Unentschieden ging es in die Kabinen.

Hart geführte zweite Halbzeit und Blitzstart

Der zweite Durchgang startete für Egg mit einer kalten Dusche. Noch nicht einmal eine Minute war gespielt, da war man auch schon wieder in Rückstand. Andreas Huber erzielte nach wenigen Augenblicken die 2:1-Führung für Irschen. Es war eine Halbzeit, welche sehr hart geführt wurde. Viele grenzwertige Zweikämpfe und harte Fouls waren zu sehen. In den Minuten 55 bis 64 zeigte der Unparteiische ganze sieben Mal die gelbe Karte. Als die rassigen Szenen vorbei waren und wieder mehr Fußball gespielt wurde, konnte Egg ausgleichen. Kevin Moser war der glückliche Torschütze. Somit bahnte sich eine spannende Schlussphase an. In dieser konnte Egg’s Goalgetter Mario Tscheliessnig mit seinem zweiten Tagestreffer die viel umjubelte Führung erzielen. Irschen versuchte in den letzten zehn Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Treffer wollte den Gästen aber keiner mehr gelingen. Somit darf sich Egg über drei volle Punkte freuen, Irschen hingegen muss einen Dämpfer im Kampf um die Tabellenspitze hinnehmen. Mit einem Sieg wäre man dem FC Lurnfeld auf drei Punkte herangerückt.

Wolfgang Mörtl, Trainer SV Egg:

„Irschen ist mit einem guten Kurzpassspiel schwungvoll in die Partie gestartet. Die Führung war dann trotzdem glücklich: Unser Goalie hat sich bei einem Freistoß verschätzt. Gott sei Dank konnte unser Gaolgetter vom Dienst Mario Tscheliessnig noch vor der Halbzeit ausgleichen. Die zweite Halbzeit wurde dann nach und nach immer intensiver. Wir haben direkt nach Wiederanpfiff das 1:2 erhalten, aber im kampfbetonten Spiel glichen wir mit einem schönen Treffer aus. Tscheliessnig gelang dann auch noch der Siegestreffer. Dieses Spiel hätten beide Mannschaften gewinnen können, jedoch war unser Sieg schlussendlich verdient.“

Für den SV Egg steht nächste Woche das Auswärtsspiel beim FC Mölltal am Programm. Irschen empfängt am Sonntag zu Hause den Aufsteiger TSU Ainet.