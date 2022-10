Dämpfer für den Tabellenführer! Oberlienz triumphiert klar über Lurnfeld

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 11:29

Die 13. Runde der 1. Klasse A hatte wieder so einiges in sich. Auch eine Überraschung war dabei. Der Tabellenführer FC Lurnfeld, der acht Spiele hintereinander für sich entscheiden konnte, hatte gegen die Sportunion Oberlienz klar das Nachsehen. Nachdem sich Lurnfeld in zwölf Partien nur sieben Gegentreffer gefangen hatte, waren es in der 13. Runde gleich vier Tore, die ihnen die Osttiroler einschenkten.

Blitzstart der Gäste wird gedreht

An diesem Samstagnachmittag besuchten rund 150 Zuseher das Schleinitzstadion in Oberlienz, um sich diese Begegnung anzusehen. Wie so oft in dieser Saison waren es aber die Gäste vom Lurnfeld, die einen Blitzstart zu verzeichnen hatten. Wer wenn nicht Toptorjäger Daniel Urbas brachte seine Mannen früh in dieser Begegnung in Front. Doch anstatt die Köpfe nun hängen zu lassen, versuchten die Gastgeber genau das Gegenteil. Sie erholten sich gut vom frühen Rückstand und konnten in der 25. Minute durch einen Elfer vom Brasilianer Luis Henrique Oliveira de Almeida ausgleichen. Den brasilianischen Fleur zeigte Oberlienz auch fünf Minuten später am Feld. Nach einer schön ausgespielten Ecke und dem Abschluss von Daniel Steiner, stand es plötzlich 2:1. Dem war aber noch nicht genug: Wiederum fünf Minuten später erhöhte Daniel Goming noch zum dritten Tor seiner Mannschaft vor der Pause.

Oberlienz ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen

Nachdem es die Heimischen in der ersten Hälfte geschafft hatten, die offensivstarken Lurnfelder weitestgehend in Schach zu halten, wollten sie dies auch in Durchgang zwei fortsetzen. Dazu gehört natürlich eine stabile Defensive, die die Osttiroler an diesem Tag stellten. Den Gästen gelang es nicht, entscheidend vor das Tor der Sportunion Oberlienz zu kommen. Stattdessen klingelte es in der 73. Minute noch einmal auf der anderen Seite. Mario Steiner konnte mit seinem Treffer den 4:1-Endstand fixieren. Somit dominierte der Tabellensechste Oberlienz klar gegen den Spitzenreiter. Zwar macht man im Tableau dadurch keinen Sprung nach vorne, ein Ansporn für die nächsten Partien ist dieser Erfolg aber allemal. Der FC Lurnfeld ist nun wieder in Reichweite für die Verfolger.

Georg Rohracher, Trainer Sportunion Oberlienz

„Wir konnten keinen guten Start durch den frühen Treffer von Urbas in diese Partie zu verzeichnen. Jedoch konnten wir uns schnell und gut vom Tor erholen. Dadurch, dass wir auf die Partie gut eingestellt waren und auch voller Motivation reingingen, gelang uns dann, das Spiel zu drehen. Unsere Defensive, welche an diesem Samstag überragend stand, trug auch einen großen Teil zu diesem Erfolg bei. Wenn wir gut drauf sind, dann können wir jede Mannschaft in dieser Liga schlagen und das wollen wir auch in den nächsten Spielen wieder zeigen.“

Für die Sportunion Oberlienz steht nächsten Sonntag das Spiel gegen den Tabellenachten Dellach/Drau am Programm. Der FC Lurnfeld will sich von dieser Niederlage wieder erholen und auswärts gegen den OSK Kötschach-Mauthen die volle Punkteausbeute holen.