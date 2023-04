Kantersieg für Oberlienz! Egg geht in Osttirol unter

Details Samstag, 08. April 2023 21:56

Am Osterwochenende rollen auch auf Kärntens Fußballplätzen die Kugeln. Am Nachmittag des Karsamstags war in der 1. Klasse A die Begegnung zwischen der Sportunion Oberlienz und dem SV Egg angesetzt. In dieser Partie durften die Zuseher gleich zehn Tore miterleben, wobei die heimischen sieben davon schossen und damit als verdienter Sieger vom Platz gingen.

Großer Vorsprung zur Halbzeit

Bei kalten Temperaturen wurde das Match zwischen Oberlienz und Egg vor gut 110 Zusehern im Schleinitzstadion angepfiffen. Lange dauerte es nicht, bis die Heimfans das erste mal jubeln durften, denn schon nach 14 Minuten traf Philipp Gomig per Kopf das erste Mal für die Gastgeber. Obwohl Egg auch einige Chancen zu verzeichnen hatte waren es in weiterer Folge wieder die Herren aus Oberlienz, die per Elfmeter durch Martin Walter erhöhen konnten. In diesem Tempo ging es dann auch weiter, zuerst netzte Luis Henrique zum 3:0, ehe Julian Goming mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten einen Fünf-Tore-Vorsprung für sein Team herstellte.

Nochmal fünf Treffer in Halbzeit zwei

Für den SV Egg verlief die erste Halbzeit gar nicht nach Plan. Trotz einiger Möglichkeiten wollte kein Ball den Weg ins Netz finden. Doch auch nach Wiederanpfiff wurde es für die Gailtaler nicht besser, denn in der 67. Minute war es wieder Oberlienz, in Form von Triplepacker Julian Gomig, das den Start in die zweite Hälfte mit seinem Treffer zum 6:0 markierte. Doch dann ging es doch noch auf für den SV Egg. Nachdem Mario Tscheliessnig in der 71. Minute den lang ersehnten Treffer erzielte, waren die Gailtaler wieder besser in der Partie und trafen noch zwei Mal. Mario Tscheliessnig schnürte sechs Minuten später seinen Doppelpack und Jure Zeljak legte kurz vor Schluss in Minute 87 noch einen drauf. Den Schlusspunkt setzte aber Mario Steiner auf seiten der Osttiroler, der mit seinen Treffer den Endstand von 7:3 auf die Anzeigetafel brachte. Für den SV Egg verlief dieser Tag natürlich nicht nach Plan. Die Truppe aus dem Gailtal bleibt weiterhin auf dem 9. Platz der 1. Klasse A. Oberlienz freut sich über die drei Punkte, welche sie auf einen Punkt auf den Tabellenführer Lurnfeld herankommen lassen.

Georg Rohracher, Trainer Sportunion Oberlienz:

"Das Ergebnis mit 7:3 ist zwar überragend, jedoch ein wenig schmeichelhaft. Egg hatte nämlich das ganze Spiel hinweg gute Chancen, das Glück lag jedoch heute auf unserer Seite. Für die Zuseher war es eine attraktive Partie, am Ende aber doch ein bisschen ein zu hoher Sieg für uns. Mannschaftlich war es aber eine Topleistung, das wollen wir auch in den nächsten Partien zeigen. Die Gegner dürfen uns nicht unterschätzen."

Chance auf Wiedergutmachung besteht für den SV Egg nächste Woche wieder in der 1. Klasse A, wenn der Gegner daheim Virgen heißt. Für Oberlienz geht es nächste Woche mit einer Auswärtspartie in Kötschach-Mauthen weiter.

