Klarer Derbyerfolg! Seeboden bleibt weiter vorne dran

Details Sonntag, 16. April 2023 01:30

Die 18. Runde in der 1. Klasse A wurde an diesem Wochenende ausgespielt. Neben zweier wetterbedingten Absagen am Samstagnachmittag, wurde auf zwei Fußballplätzen im Westen von Kärnten bzw. in Osttirol doch Fußball gespielt. Eine dieser Begegnungen war jene, zwischen dem SV Seeboden am Millstättersee und dem SV Spittal/Drau 1b, welche zugleich auch ein Derby war. Viel Mühe hatten die Gastgeber in diesem Match nicht, sie konnten es klar mit 5:0 für sich entscheiden.

Früher Vorsprung der Gastgeber

Viele Fußballmatches wurden an diesem Wochenende aufgrund der Witterungsbedingungen in ganz Kärnten abgesagt. Das Derby zwischen Seeboden und Spittal 1b, dem ungefähr 250 Zuseher beiwohnen, konnte aber wie geplant stattfinden. Die Partie, welche zu Beginn recht ausgeglichen startete, kippte schnell in Richtung der Gastgeber, denn in der elften Spielminute brachte Kristian Rozman ihnen die Führung ein. Der SV Seeboden konnte diesen Schwung vom frühen Treffer gut nutzen und legte in der 24. Minute nach. Jan Tscheru erhöhte die Heimführung auf 2:0. Nur eine Minute später gab es einen Strafstoß, der wieder den Gastgebern in die Karten spilte. Emir Ljubijankic konnte diesen zur 3:0-Führung verwerten. Der SV Seeboden holte sich in diesem Derby also früh einen klaren Vorsprung heraus.

Seeboden lässt sich Führung nicht nehmen

Auch in weiterer Folge bestimmten die Gastgeber das Spielgeschehen. So gelang es schließlich Kristian Rozman in der 37. Spielminute, die Führung nochmal zu erhöhen. Er schnürte seinen Doppelpack und bescherte dem SV Seeboden einen 4:0-Pausenvorsprung. Nach der 15-minütigen Unterbrechung konnte es sich die Heimmannschaft schließlich erlauben, ein paar Gänge zurückzuschalten und die 4:0-Führung zu verwalten. Der SV Spittal 1b hatte zwar ein paar Möglichkeiten, das 4:1 fiel aber nicht. Stattdessen legte Seeboden in Form von Marcel Huber in der 65. Minute noch einen drauf. Mehr passierte in dieser Begegnung aber nicht mehr, die beiden Teams trennen sich im Derby mit einem klaren 5:0 für die Gastgeber vom Millstättersee. Somit bleiben diese weiter vorne dran, sie trennen nur zwei Punkte vom Tabellenführer Lurnfeld, der jedoch seine Partie am Sonntag noch zu bestreiten hat. Der SV Spittal 1b lümmelt dagegen im Niemandsland der Tabelle, auf Rang sieben, herum.

Damir Kukic, Trainer SV Seeboden:

„Wir haben wirklich eine hervorragende Leistung an den Tag gebracht. Obwohl ich dem jungen Spittaler Team auch ein Kompliment für deren beherzten Kampf aussprechen muss, haben wir die Tore heute einfach zum richtigen Zeitpunkt gemacht und die Partie somit verdient für uns entschieden. Letzte Woche haben wir zwei wichtige Punkte gegen den FC Mölltal verloren, deshalb tut dieser Sieg heute gut. Gegen die Teams im Tabellenkeller tun wir uns generell schwer, ich weiß nicht woran das liegt. Jedenfalls wollen wir in den nächsten Wochen wieder unser Bestes geben.“

Das nächste Match muss der SV Seeboden auswärts gegen die Sportunion Oberlienz bestreiten. Der SV Spittal/Drau 1b erwartet am gleichen Tag den SK Kirchbach im eigenen Stadion.

