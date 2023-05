Geht noch was im Abstiegskampf? Tristach holt zweiten Sieg in Folge

Details Samstag, 27. Mai 2023 10:49

In der 1. Klasse A geht es langsam aber sicher in die heiße Phase der Saison. Die letzten Runden entscheiden darüber, wer in der nächsten Spielzeit in der 1. Klasse bleibt und wer den Aufstieg schafft oder den Gang in 2. Klasse antreten muss. Für den SV Tristach trifft eher letzteres zu. Gegen den OSK Kötschach-Mauthen zeigten sie aber Ambitionen, dem Abstieg entgegenzuwirken. Sie gewannen das Match mit 2:0 und holten sich wichtige drei Punkte.

Tristach im Aufschwung

Bis vor zwei Runden war der SV Tristach in der 1. Klasse A abgeschlagener Letzter mit nur zwölf Punkten in 21 Spielen. Nachdem man dann aber in Runde 23 den Titelaspiranten Oberlienz in die Schranken wies, sollte eine Woche später auch der OSK Kötschach-Mauthen dran glauben müssen. In Halbzeit eins hatten zwar die Gailtaler mehr Chancen zu verbuchen, ein Treffer entstand aus diesen jedoch nicht. Tristach war ebenfalls in Hälfte eins nicht erfolgreich, was ein torloses Remis zur Pause zur Folge hatte.

Entscheidung fällt in Hälfte zwei

Der zweite Durchgang startete dann gleich gut für das Team aus Osttirol. Der bis dato Tabellenletzte konnte sich in Minute 57 die Führung erspielen. Den Treffer erzielte Johannes Zeiner. Auch in weiterer Folge war es der SV Tristach, der unbedingt gegen den Abstieg ankämpfen wollte und daher einen Sieg in dieser Begegnung mitnehmen wollte. Dieser Kampfgeist wurde belohnt, in Spielminute 73 zeigte Schiedsrichter Sandor Moricz auf den Elfmeterpunkt, Elias Ebner trat an und verwandelte die Kugel in den Maschen. Die Osttiroler führten 2:0. Ein weiteres Mal fand dann aber kein Ball mehr den Weg ins Netz, es blieb bei diesem 2:0 und damit einen wichtigen Heimerfolg für den SV Tristach, welcher nun vor dem Rest der 24. Runde den zwölften Platz belegt. Kötschach bleibt auf Rang fünf und damit im gesicherten Spitzenfeld.

Marco Angelo Mareschi, Trainer SV Tristach:

„Die erste Hälfte verlief ausgeglichen mit Chancenplus auf Kötschacher Seite. In Durchgang zwei waren wir aber viel besser im Spiel und hatten, neben unseren zwei Treffern, noch Gelegenheiten auf weitere Tore. Alles in allem bin ich stolz auf die Leistung des Teams, aber es ist noch nichts gewonnen. Wenn wir die Klasse halten wollen, brauchen wir noch weitere Punkte, die wir in den kommenden Runden unbedingt holen wollen.“

Im Kampf gegen den Abstieg hat der SV Tristach nächste Woche eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Auswärts muss nämlich dem SV Seeboden Punkte abgeluchst werden. Der OSK Kötschach hat nächsten Samstag ein Heimspiel gegen die SG Virgental zu bestreiten.

